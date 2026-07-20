Hallazgo de Mujer Muerta en Vivienda de Veracruz Provoca Movilización Policiaca; Esto se Sabe

Durante la mañana de este lunes 20 de julio en la ciudad de Veracruz el reporte del hallazgo de una persona presuntamente sin vida, originó la movilización inmediata de cuerpos de seguridad y de emergencias al poniente de la ciudad y puerto de Veracruz.

Según datos recabados, los hechos tuvieron lugar en la colonia Aluminio, punto hasta donde se trasladaron elementos policiacos tras el reporte de que fue localizada una mujer sin vida en el interior de su domicilio.

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Estos hechos se registraron en una vivienda ubicada sobre la calle “Las Flores”, en donde los primeros reportes indicaron que fueron familiares quiene habrían encontrado a la mujer ya sin vida, hasta el momento se desconocen los motivos que causaron el fallecimiento de la mujer, los cuales se encuentran siendo investigados por las autoridades.

En el lugar del hallazgo se registró una fuerte movilización de elementos de la Policía Estatal, al domicilio arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes se encargaron de recabar indicios que ayuden a esclarecer este hecho y para realizar los peritajes correspondientes, además de ordenar el levantamiento del cuerpo a cargo de personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las diligencias de ley.

Una pareja falleció durante un ataque armado en Veracruz

En Coatzacoalcos, durante la tarde del pasado jueves 16 de julio, se registró un ataque armado. Lo primeros reportes señalaron que una pareja perdió la vida y una persona más resultó lesionado de gravedad.

Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda ubicada en la colonia Héroes de Nacozari. Sobre la calle Leona Vicario, un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio y disparó en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el interior.

Tras la agresión, un hombre y una mujer perdieron la vida en el lugar. Paramédicos confirmaron que la pareja ya no presentaba signos vitales.

El lesionado recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital IMSS-Bienestar Valentín Gómez Farías. Peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el acordonamiento del lugar y el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

Se informó por parte de las autoridades que continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables de este hecho violento.