Seguridad

Hallazgo de Mujer Muerta en Vivienda de Veracruz Provoca Movilización Policiaca; Esto se Sabe

Una fuerte movilización de elementos policiacos se registró al poniente de la ciudad de Veracruz derivado del hallazgo del cuerpo de una mujer al interior de su vivienda.

Movilización policiaca por hallazgo de una mujer sin vida al interior de una casa en VeracruzMovilización policiaca por hallazgo de una mujer sin vida al interior de una casa en Veracruz. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Veracruz: una mujer fue encontrada sin vida en su hogar, provocando una fuerte movilización policiaca. Las autoridades investigan las causas.

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Descubren Mujer Muerta en Veracruz: Investigación en Curso