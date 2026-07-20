Homicidios

Festejo de Cumpleaños Termina en Homicidio en Veracruz: Hay un Muerto y Dos Mujeres Heridas

Una celebración realizada al sur del estado de Veracruz terminó con disparos, un hombre perdió la vida y dos mujeres resultaron lesionadas.

Un hombre murió y otras mujeres resultaron lesionadas de bala. Foto: N+Un hombre murió y otras mujeres resultaron lesionadas de bala. Foto: N+

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