Festejo de Cumpleaños Termina en Homicidio en Veracruz: Hay un Muerto y Dos Mujeres Heridas

En la zona rural del municipio de Minatitlán, un festejo terminó en homicidio y dos mujeres resultaron lesionadas por un arma de fuego, al sur del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 19 de julio, durante la celebración de un cumpleaños de un habitante del poblado La Abundancia.

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De acuerdo con información obtenida, un sujeto sacó un arma de fuego y comenzó a realizar disparos al aire, lo que provocó la molestia del propietario del inmueble, y se generó una discusión la cual terminó cuando el agresor le disparó a Arturo "N" de 43 años, quien perdió la vida.

El presunto homicida también accionó el arma contra María, esposa de la víctima, además de herir a una segunda mujer. Tras el ataque, el hombre escapó del lugar. Al lugar, acudieron elementos ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.

Atacan a hombre en motel en Cosoleacaque

Un hombre fue víctima de una violenta agresión el fin de semana, al interior de un motel ubicado en la colonia Agustín Melgar, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital con lesiones de gravedad. Todo ocurrió en el municipio de Cosoleacaque, al sur de Veracruz.

Derivado del ataque armado, paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja, acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente, trasladaron al hombre de urgencia donde su estado de salud fue reportado como grave.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y el móvil del ataque, mismo que no ha sido confirmado por las autoridades. No existen personas detenidas por este hecho violento.