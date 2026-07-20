Caen "Los Mikis" en Nuevo León; Los Buscaban por Caso de Desaparición Forzada en Veracruz

Los hermanos Miguel Ángel y Marco Antonio “N” conocidos como “Los Mikis”, fueron detenidos en el estado de Nuevo León por agentes de la Policía Ministerial Delegación Regional de Coatzacoalcos.

Según los datos recabados se les acusa del delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares, en agravio de una persona del sexo masculino en Coatzacoalcos en el sur de Veracruz.

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La víctima de los hoy detenidos se llamó en vida David J.L., cuyos restos fueron localizados en el mes de marzo del año 2021, al interior de bolsas negras dentro de una alcantarilla de la colonia Villas del Mar, en Villa Allende.

Con la colaboración de colectivos de búsqueda, se pudo confirmar la identidad de esta persona, cuyos restos fueron entregados a su familia en Coatzacoalcos.

Según los primeros reportes los “Mikis” se encontraban ocultos desde hace cinco años, tratando de evadir a la justicia, pero finalmente se logró su captura, será en próximas horas, cuando se desarrolle la audiencia inicial para definir su situación jurídica.

Otra detención reciente en el sur de Veracruz

Durante el fin de semana en la ciudad de Coatzacoalcos al sur de la entidad veracruzana, se informo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal atendieron un llamado de auxilio en una conocida plaza comercial de la ciudad, donde una persona fue señalada por su probable participación en hechos que podrían constituir el delito de acoso sexual.

Se presume que un hombre presuntamente había ingresado al área de sanitarios para mujeres y habría realizado conductas que atentaban contra la intimidad de las ciudadanas.

Tras la intervención policial se realizó la detención de un masculino identificado como Omer “N” a quien con anterioridad ya se había detenido sin embargo por falta de denuncias ha quedado en libertad.