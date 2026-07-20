Seguridad

Caen "Los Mikis" en Nuevo León; Los Buscaban por Caso de Desaparición Forzada en Veracruz

Por su presunta participación en el delito de desaparición forzada los hermanos Miguel Ángel "N" y Marco Antonio “N” conocidos como “Los Mikis”, fueron detenidos en el estado de Nuevo León.

Detienen a Miguel Ángel y Marco Antonio “N” conocidos como “Los Mikis” por su presunta participación en caso de desaparición forzada en Veracruz.Detienen a Miguel Ángel y Marco Antonio “N” conocidos como “Los Mikis” por su presunta participación en caso de desaparición forzada en Veracruz. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Los Mikis, buscados por desaparición forzada en Coatzacoalcos, finalmente detenidos en Nuevo León. La audiencia inicial definirá su destino. Conoce más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+