Detienen a Mujer en Posesión de Metanfetamina y Cocaína en Nealtican, Puebla

Detienen a Norma “N” en posesión de metanfetamina y cocaína en Nealtican, Puebla
De acuerdo con los hechos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación realizaron una diligencia de cateo en un inmueble ubicado en San Buenaventura Nealtican, donde localizaron 261 gramos 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 200 miligramos de clorhidrato de cocaína, una escopeta, 12 cartuchos, una báscula gramera y dinero en efectivo.
Una vez detenida, Norma "N" fue puesta a disposición del fiscal federal, quien a través de la investigación logró demostrar que no contaba con autorización expedida por la autoridad competente para poseer, suministrar o comercializar sustancias consideradas como estupefacientes o psicotrópicos, ni para la posesión del arma de fuego asegurada.
Sentencian a Norma “N” por posesión de droga y arma de fuego en Nealtican, Puebla
La Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla acreditó la participación de Norma "N" en los delitos de posesión con fines de suministro de clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de cocaína, y portación de un arma de fuego sin licencia, por los que fue sentenciada a cuatro años de prisión.
Durante la audiencia de procedimiento abreviado, un juez de Control sentenció a Norma "N" a cuatro años de prisión y al pago de una multa de nueve mil 51 pesos.