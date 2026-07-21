Detienen a Mujer en Posesión de Metanfetamina y Cocaína en Nealtican, Puebla

Este lunes 20 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de cuatro años de prisión contra Norma “N” por posesión de metanfetamina y cocaína en el municipio poblano de San Buenaventura Nealtican.

La mujer fue detenida previamente durante el cumplimiento de una orden de cateo en la demarcación antes mencionada donde además se aseguró una escopeta, cartuchos y dinero en efectivo.