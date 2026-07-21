Seguridad

Detienen a Mujer en Posesión de Metanfetamina y Cocaína en Nealtican, Puebla

Norma "N" fue arrestada durante el cateo de un inmueble donde además decomisaron una escopeta, cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Sentenciada Mujer Posesión Droga Metanfetamina Cocaína San Buenaventura Nealtican PueblaMujer Fue Detenida con Metanfetamina y Cocaína durante Cateo en Nealtican, Puebla. Foto: X @FGR_Pue

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Cuatro años de prisión para Norma 'N' por posesión de drogas y arma en Nealtican. La investigación reveló su implicación. Infórmate sobre el proceso judicial.

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