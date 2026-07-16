Aseguran Presunto Punto de Venta de Droga en Chietla, Puebla; Hay un Detenido

Este miércoles 15 de julio de 2026 se dio a conocer la detención del presunto narcomenudista Orlando Miguel “N” en el municipio de Chietla, ubicado en la Mixteca Poblana.

De acuerdo con las autoridades, el arresto se derivó de la ejecución de una orden de cateo en un inmueble de la junta auxiliar de Atencingo, donde ubicaron 64 dosis de cristal.

Detienen a Orlando Miguel “N” en un punto de venta de droga en Chietla, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal, ejecutó un cateo en el municipio de Chietla, donde fue detenido Orlando Miguel “N” y se aseguraron indicios relacionados con delitos contra la salud.

La intervención se realizó el pasado 14 de julio, en la junta auxiliar de Atencingo, luego de que actos de investigación permitieran ubicar un inmueble presuntamente utilizado para la venta y distribución de droga.

En operativo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con la @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPGobPue, ejecutó un cateo en Chietla, donde fue detenido Orlando Miguel N. y se aseguraron indicios relacionados con posibles delitos contra la salud,… pic.twitter.com/mw8XNr31zN — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 16, 2026

Aseguran 64 dosis de cristal durante cateo de inmueble en Chietla, Puebla

Con autorización judicial, agentes investigadores ingresaron al domicilio señalado, donde localizaron 64 bolsas pequeñas tipo ziploc con sustancia granulada con características similares al cristal, 200 pesos en efectivo y una báscula digital tipo gramera.

Durante la diligencia encabezada por la FGE Puebla también fue asegurado un objeto con características similares a un arma de fuego de fabricación artesanal (arma hechiza).

La persona detenida, el inmueble y los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Con información de N+

GMAZ