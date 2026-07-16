Aseguran Presunto Punto de Venta de Droga en Chietla, Puebla; Hay un Detenido

Orlando Miguel "N" fue detenido en posesión de 64 dosis de cristal durante el cateo del inmueble que funcionaba como punto de distribución.

Detenido Orlando Miguel N Asegurado Punto Venta Droga Cristal Atencingo Chietla PueblaDetienen a Presunto Narcomenudista durante Cateo en Chietla, Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Detienen a Orlando Miguel en Chietla con 64 dosis de cristal. Cateo revela punto de venta de droga. Conoce más sobre esta operación de la FGE Puebla.

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