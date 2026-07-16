¿A Qué Hora Es la Clausura del Mundial 2026? Esto Durará la Ceremonia el Día de la Final

La fiesta del futbol más grande de la historia está por llegar a su fin. Este domingo 19 de julio, el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), en East Rutherford, será escenario no solo de la gran final del Mundial 2026, sino también de la Ceremonia de Clausura, el acto que cerrará una edición histórica que se disputó en México, Estados Unidos y Canadá con 48 selecciones participantes.

¿A qué hora inicia la Ceremonia de Clausura?

De acuerdo con la organización, el espectáculo comenzará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, es decir, 90 minutos antes de que comience la final, programada para las 13:00 horas. Las puertas del estadio, sin embargo, abrirán desde más temprano para que los aficionados puedan disfrutar de activaciones y entretenimiento previo antes de que arranque el show.

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¿Cuánto durará la Ceremonia de Clausura?

La Ceremonia de Clausura se extenderá durante los 90 minutos previos al pitido inicial del partido, combinando música, cultura y espectáculo antes de dar paso al encuentro que coronará al nuevo campeón del mundo. Al respecto, Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, señaló que el acto buscará evocar la misma emoción de las ceremonias de apertura celebradas en Canadá, México y Estados Unidos, "cerrando el círculo" de este Mundial.

¿Quiénes se presentarán?

El cartel confirmado hasta ahora incluye a:

Tom Cruise

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

Robbie Williams

IShowSpeed

Post Malone

La organización adelantó que en los próximos días podrían sumarse más nombres al espectáculo, por lo que el show completo todavía guarda sorpresas.

Además, justo antes del silbatazo inicial, Jennifer Hudson, ganadora de Emmy, Grammy, Óscar y Tony, interpretará una versión especial del himno de Estados Unidos.

Un plus: el show de medio tiempo

Aparte de la ceremonia previa al partido, la final de este Mundial marcará un hito adicional: por primera vez, un partido de la Copa del Mundo incluirá un show de medio tiempo al estilo Super Bowl. Se espera que comience alrededor de las 13:50 horas (tiempo del centro de México), poco después de que finalice el primer tiempo, aunque el horario podría variar algunos minutos según el desarrollo del juego.

Este espectáculo, con una duración aproximada de 11 minutos, reunirá en el escenario a Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS, además de apoyar al FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al futbol infantil en el mundo.

Con estos dos actos, la Ceremonia de Clausura y el show de medio tiempo, la FIFA busca despedir por todo lo alto la edición más grande en la historia del Mundial, antes de conocer al nuevo campeón del mundo.