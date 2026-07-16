¿A Qué Hora Es la Clausura del Mundial 2026? Esto Durará la Ceremonia el Día de la Final

Descubre a qué hora empieza y cuánto dura la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026, además de los artistas confirmados para el show previo a la final.

a-que-hora-es-clausura-mundial-2026-duracion-ceremonia-dia-de-final-espana-vs-argentinaFoto: GettyImages

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La Ceremonia de Clausura del Mundial 2026 será un evento espectacular con música y cultura. Comienza a las 11:30 am (hora CDMX) y contará con estrellas como Post Malone y Robbie Williams. ¡Entérate de todo!

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