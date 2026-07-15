Sheinbaum Lamenta Muerte de Elsa Aguirre y Narra Cómo Conoció a la Actriz

La mañana de hoy 15 de julio 2026 se confirmó la muerte de la actriz Elsa Aguirre, la cual lamentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y durante su conferencia de prensa matutina narro cómo la conoció.

La noticia del fallecimiento de Elsa Aguirre se confirmó en sus redes sociales y diversas personalidades lamentaron su muerte.

Elsa Aguirre tenía 95 años y fue una de las principales actrices de la época de oro del cine mexicano.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Elsa Aguirre a los 95 Años; Luto en el Cine de Oro Mexicano

Así conoció Sheinbaum a Elsa Aguirre

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo envió su pésame por la muerte de Elsa Aguirre y narró cómo la conoció.

“La conocimos hace pco, nuestro pésame a su familia, una mujer, un símbolo de México, del cine de oro nacional, una mujer alegre, la conocí hace poco en Morelos, me la presentó Margarita, la gobernadora de Morelos”.

Sheinbaum hacía referencia al 8 de enero de 2026, cuando estuvo en Morelos. “Con una voz todavía de esas profundas, muy hermoso, un símbolo para México, nuestro pésame y reconocimiento”, dijo.

Apenas el 11 de abril 2026 Elsa Aguirre recibió un homenaje en el Teatro Ocampo, en Morelos.

Este miércoles, en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum publicó un mensaje por la muerte de Elsa Aguirre:

"Hoy despedimos con profunda tristeza a la primera actriz, Elsa Aguirre, quien iluminó una de las etapas más importantes del cine mexicano.

"En películas como Cuidado con el amor, La mujer que yo perdí o El sexo fuerte, interpretó personajes que siguen vivos en la memoria de nuestro pueblo; contribuyó con el legado artístico que forma parte de la identidad cultural de México.

"Su elegancia, sensibilidad y amor por el arte trascendieron la pantalla; permanecen en el corazón de generaciones de mexicanas y mexicanos.

"A sus familiares, amistades y a toda la comunidad artística, expresamos solidaridad y nuestro más sentido pésame. Descanse en paz".