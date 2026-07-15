Sheinbaum Lamenta Muerte de Elsa Aguirre y Narra Cómo Conoció a la Actriz

La presidenta Claudia Sheinbaum narró cómo conoció a Elsa Aguirre y habló sobre la actriz tras su fallecimiento

Elsa Aguirre y Claudia Sheinbaum en Morelos, el 8 de enero 2026.Elsa Aguirre y Claudia Sheinbaum en Morelos, el 8 de enero 2026. Foto: X @claudiashein

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Elsa Aguirre, símbolo del cine de oro mexicano, fallece a los 95 años. Claudia Sheinbaum comparte su experiencia al conocerla. Descubre más.

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