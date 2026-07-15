¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 15 de Julio 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para en el Área Metropolitana de Monterrey y Nuevo León para este miércoles

Amanecer en Monterrey, Nuevo LeónAmanecer en Monterrey, Nuevo León.Foto: Fabián González

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¿Cómo estará el clima en Monterrey hoy? Prepárate para un miércoles cálido con cielos nublados y 28°C por la noche. Descubre más sobre el pronóstico semanal.

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