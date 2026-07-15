¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 15 de Julio 2026? Estas son las Temperaturas

Las condiciones meteorológicas para la zona metropolitana de Monterrey estarán marcadas por temperaturas cálidas, cielos mayormente nublados y una baja probabilidad de lluvia durante los próximos días. Para este miércoles 15 de julio de 2026, durante la tarde se espera un descenso cercano al 10.11 % en la sensación térmica, mientras que por la noche el termómetro alcanzará los 28 grados centígrados, con cero probabilidad de lluvia y predominio de nubosidad.

El pronóstico para el resto de la semana indica que el jueves se registrará una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 33, con un 25 % de probabilidad de lluvia. Para el viernes, la mínima se mantendrá en 23 grados y la máxima aumentará a 34, mientras que la posibilidad de precipitaciones disminuirá al 22 %. Durante el sábado y domingo persistirán las temperaturas cercanas a los 34 grados, con apenas un 16 % de probabilidad de lluvia. El lunes iniciará con cielo nublado, una mínima de 23 grados y una máxima de 36.

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En cuanto a la calidad del aire, las autoridades reportan condiciones aceptables en los sectores de Santa Catarina, San Pedro, Universidad y San Nicolás. Aunque este nivel no representa una mala calidad del aire, sí implica que algunos grupos sensibles deben tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

Por otra parte, estaciones ubicadas en Libramiento, San Bernabé, Escobedo, Apodaca, García, Pesquería, Guadalupe, Obispado, Juárez, Cadereyta y La Rioja registran una calidad del aire considerada buena. Las temperaturas matutinas en algunos municipios oscilaron entre los 23 y 24 grados centígrados.

Lluvias continúan en diversas regiones del país

A nivel nacional, dos canales de baja presión continúan generando inestabilidad atmosférica, favoreciendo lluvias en la Sierra Madre Occidental, el occidente y el sureste del país. Para este miércoles se pronostican precipitaciones fuertes en estados como Jalisco, Colima y Michoacán.

Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia sobre una zona con potencial para desarrollar un ciclón tropical, por lo que recomiendan mantenerse informados sobre la evolución de este sistema.

En las principales zonas costeras del país también predominarán los cielos nublados. Se esperan lluvias en Tampico, Cancún y Veracruz, con temperaturas máximas entre los 31 y 32 grados. En Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco y Huatulco se prevén máximas de entre 33 y 34 grados.

En el noreste del país, Saltillo alcanzará una máxima de 26 grados, mientras que Ciudad Victoria llegará a los 33 y Miguel Alemán a los 36. Finalmente, este día corresponde al número 196 del año, con 13 horas y 35 minutos de luz solar. El amanecer ocurrió a las 5:59 horas y la puesta del sol será a las 19:34, además de que la fase lunar cambió recientemente a luna nueva.

Con información de Vanessa Ibarra/ Noticias N+

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