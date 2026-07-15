Momento Exacto de la Explosión en Huixquilucan: Video Muestra Cómo Salió el Fuego

La noche del martes, 14 de julio de 2026, explotó un tanque de gas en un complejo residencial en Huixquilucan, Estado de México; aquí puedes ver el video del momento exacto del estallido, que originó fuego en la zona del siniestro.

¿Qué pasó en Huixquilucan?

Un tanque de gas estacionario explotó en las torres del Residencial Los Yaquis, en la colonia Jesús del Monte del municipio de Huixquilucan, con saldo de al menos 3 personas heridas y 60 evacuadas.

La zona residencial fue acordonada por las autoridades, luego de la explosión que causó severos daños en 3 edificios.

Desde el aire, el dron de N+ captó los daños causados por la explosión de gas en los inmuebles y en autos.

En el video se pueden observar restos de concreto, ventanas destrozadas y autos dañados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Se Ve Desde el Aire la Zona de la Explosión en Huixquilucan: Esto Pasó

Explosión se sintió como un terremoto

Una de las vecinas del edificio donde explotó el tanque de gas narró a N+ que se escuchó “un estruendo muy fuerte”, “como si se fuera a caer todo el edificio”.

Contó que al momento de la explosión se empezaron a caer todas las ventanas y las puertas, “como si fuera un terremoto, literal”.

Video del momento de la explosión en Huixquilucan

N+ obtuvo el video del momento de la explosión del tanque de gas en el complejo residencial de Huixquilucan, cuando el reloj marcaba las 21:48 horas del 14 de julio de 2026.

Por el estallido, en ese momento se originó fuego y salieron volando vidrios y pedazos de concreto.

Varias ventanas estallaron en uno de los edificios cercanos, mientras la luz quedó parpadeante.

La explosión terminó con la tranquilidad de las calles, para dar paso a la llegada de los cuerpos de emergencia.

RMT