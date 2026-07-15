Momento Exacto de la Explosión en Huixquilucan: Video Muestra Cómo Salió el Fuego

Aquí puedes ver el video del momento exacto de la explosión de un tanque de gas en Huixquilucan, Estado de México

Explosión por gas en Huixquilucan, Estado de MéxicoAsí quedaron los edificios afectados por la explosión de gas en Huixquilucan, Estado de México Foto: N+

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Impactante explosión en Huixquilucan: un tanque de gas estalla en un complejo residencial, dejando 3 heridos y 60 evacuados. Mira el video del momento exacto del estallido.

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