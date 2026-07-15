¿Sube Precio del Metro CDMX? Autoridades Hacen Anuncio por Remodelación de la Línea 3

Entérate si subirá el precio del Metro CDMX por la millonaria inversión que requiere la modernización de toda la Línea 3

Tarjeta de Movilidad del Metro CDMXTarjeta de Movilidad Integrada (MI) para ingreso al Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Subirá el precio del Metro CDMX por la remodelación de la Línea 3? Gobierno de CDMX invertirá 40,000 millones

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