¿Sube Precio del Metro CDMX? Autoridades Hacen Anuncio por Remodelación de la Línea 3

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la remodelación integral de la Línea 3 del Metro CDMX, con una inversión de más de 40,000 millones de pesos. ¿Esto implica que suba el precio del viaje? Aquí te informamos lo que anunciaron las autoridades.

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¿Cómo será la remodelación integral de la Línea 3 del Metro CDMX?

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México anunciaron la rehabilitación y modernización de toda la Línea 3 del Metro CDMX, que contempla las siguientes 5 acciones: