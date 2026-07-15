El Último Video de Elsa Aguirre: Conversación se Publicó Horas Antes de su Muerte

Aquí puedes ver la última publicación de Elsa Aguirre horas antes de morir, a los 95 años de edad

Elsa Aguirre, primera actriz e ícono del cine de oro mexicanoElsa Aguirre, primera actriz e ícono del cine de oro mexicano. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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