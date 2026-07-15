El Último Video de Elsa Aguirre: Conversación se Publicó Horas Antes de su Muerte

Elsa Aguirre, primera actriz e ícono del cine de oro mexicano, murió a los 95 años de edad; aquí te compartimos cuál fue la última publicación en sus redes sociales, antes de su fallecimiento, el 14 de julio de 2026.

Cine mexicano, de luto por muerte de Elsa Aguirre

El mundo del espectáculo y del cine mexicano está de luto por la muerte de la actriz Elsa Aguirre, quien falleció el 14 de julio de 2026.

La madrugada de hoy, 15 de julio de 2026, en el perfil de Facebook de la actriz se informó que la noche del martes, “la diva más hermosa que dio la época de oro del cine mexicano” trascendió “rodeada de amor y atención en su casa de Cuernavaca, Morelos”.

El mensaje señaló que “la hicieron muy feliz con todos sus mensajes y ella estaba encantada de hacer sus videos y compartir sus experiencias con ustedes”.

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Así fue el último video que compartió Elsa Aguirre

Horas antes de que se confirmara la muerte de Elsa Aguirre, en el perfil de Facebook de la actriz se publicó un video en el marco del 71 aniversario del fallecimiento muerte del primer actor, Joaquín Pardavé.

En el video, Aguirre recordó a Pardavé y compartió su experiencia durante la filmación de la primera película que hizo con él, titulada Don Simón de Lira, en 1946, cinta en la que también participaron estrellas de la talla de Óscar Pulido, Manuel Mendel y Consuelo Guerrero de Luna, entre otras.

Elsa Aguirre detalló que la cinta Don Simón de Lira se quemó en el incendio que arrasó con la Cineteca Nacional, en 1982.

La actriz agregó que después de esa primera película, también trabajó con Joaquín Pardavé en Los Viejos Somos Así, en 1948, y Ojos de Juventud, “una película clásica”.

Elsa Aguirre, uno de los rostros más bellos del cine mexicano

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lamentó la muerte de Elsa Aguirre y destacó que el rostro de la actriz era uno de los más bellos de la pantalla grande.

“Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande”, mencionó la ANDI al confirmar el fallecimiento de Elsa Aguirre.

RMT