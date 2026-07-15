Se Incendia Joyería en Plaza Comercial de Ciudad Juárez; Evacúan a Más de 100 Personas

La madrugada del miércoles 15 de julio, se registró un incendio al interior de una joyería ubicada en una plaza comercial, en el cruce de la avenida Paseo Triunfo de la República y la avenida Adolfo López Mateos, en Ciudad Juárez.

Según las primeras versiones brindadas en el lugar, el incendio fue detectado por los guardias de seguridad, quienes se percataron de la emergencia a través de las alarmas contra incendios. Al revisar el establecimiento, observaron que salían llamas de una joyería, por lo que realizaron el reporte al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y estatal para resguardar la zona, mientras alrededor de 22 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, apoyados con cuatro máquinas y dos cisternas, realizaron las labores para controlar y extinguir el incendio.

Evacúan Casino y Supermercado

El humo se propagó por el centro comercial, por lo que fue necesario evacuar aproximadamente a 60 personas que se encontraban en un casino y a 50 personas de un supermercado para evitar intoxicaciones.

Además, se informó que algunos locales de la plaza resultaron afectados por el humo, principalmente aquellos con mercancía como ropa y alimentos. A pesar de los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento no se ha determinado la causa del incendio. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información sobre lo ocurrido.