Se Incendia Joyería en Plaza Comercial de Ciudad Juárez; Evacúan a Más de 100 Personas

El fuego fue detectado por guardias de seguridad, quienes dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Evacúan Casino y SupermercadoFoto: N+

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Incendio en joyería de Ciudad Juárez obliga a evacuar a más de 100 personas. Bomberos controlan el fuego; no hay heridos.

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