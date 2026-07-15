Asesinan a Balazos a un Joven en Jardines de San Miguel en León; Lo Apodaban ‘El Crucito’

Un joven de nombre Fernando de 25 años de edad, fue asesinado a balazos en calles de la colonia Jardines de San Miguel en León, frente a una refaccionaria de bicicletas donde trabajaba.

Un joven de nombre Fernando de 25 años de edad, fue asesinado a balazos en calles de la colonia Jardines de San Miguel en León, frente a una refaccionaria de bicicletas donde trabajaba.N+

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Tragedia en León: Fernando, conocido como 'El Crucito', fue asesinado frente a su trabajo en Jardines de San Miguel. Los atacantes huyeron. ¿Qué se sabe de este caso que conmociona a la comunidad?

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