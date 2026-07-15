Asesinan a Balazos a un Joven en Jardines de San Miguel en León; Lo Apodaban ‘El Crucito’

La tarde del pasado martes 14 de julio, se registró un ataque armado en la colonia Jardines de San Miguel en León, Guanajuato. Los hechos se presentaron frente a un taller de bicicletas donde trabajaba la víctima, quien recibió distintos impactos de bala.

Testigos reportaron el ataque armado a las autoridades

Personas que se encontraban en el cruce de las calles Tierra Blanca y Río Nazas, fueron testigos de la agresión, por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911.

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Al lugar llegaron elementos de Policía Municipal, quienes al percatarse de lo ocurrido acordonaron y resguardaron la zona.

Mientras paramédicos le brindaban atención médica a la víctima, sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no pudieron salvarlo, quedando tendido en la banqueta.

La víctima se llamaba Fernando de 25 años, le decían “El Crucito”

De acuerdo a los primeros reportes, hombres armados se le acercaron y le dispararon sin mediar palabra, para después huir corriendo.

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El fallecido fue identificado como Fernando de 25 años de edad, era conocido en la zona con el apodo de “El Crucito”. Hasta el momento no se ha dado a conocer sobre personas detenidas por los hechos, ni los motivos del asesinato.