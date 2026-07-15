¿Cómo Descargar Boleta de Calificaciones SEP en CDMX? Certificado 2026, en Control Escolar AEFCM

Checa cómo puedes consultar y descargar las calificaciones SEP y certificado de secundaria o primaria en el link de Control Escolar AEFCM

Checa Cómo Descargar Boleta de Calificaciones SEP 2026 y Certificado en CDMXLas boletas de calificaciones SEP estarán disponibles a partir de hoy. Foto: Cuartoscuro

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