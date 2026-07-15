¿Cómo Descargar Boleta de Calificaciones SEP en CDMX? Certificado 2026, en Control Escolar AEFCM

A partir de este jueves, los padres de familia podrán consultar la boleta de calificaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2026 y certificado de secundaria y primaria en la plataforma de Control Escolar de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), y acá te decimos cómo descargar estos documentos oficiales.

Este día llega a su fin el ciclo escolar 2025-2026, y si aún no sabes cuánto sacó tu hijo de calificación, en una nota previa te explicamos cómo sacar el promedio final de primaria o secundaria. Además de que la SEP ya anunció el calendario escolar del próximo curso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Revelan Calendario 2026-2027 de la SEP para Educación Básica; Estas Son las Fechas Relevantes

¿Cómo consultar las calificaciones SEP 2026?

Existen dos formas para ver las calificaciones de tu hijo de preescolar, primaria o secundaria, la primera es en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y la otra en la plataforma de la autoridad educativa estatal, que en el caso de CDMX es Control Escolar AEFCM.

Si solo deseas consultar la boleta de calificaciones SEP, puedes hacerlo directamente en SIGED Alumnos con la CURP de tu hijo, de la siguiente manera:

Ingresa a la página del SIGED: www.siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html. Escribe el CURP del alumno y presionar "Buscar". Seleccionar la opción Ciclo 2025-2026.

Toma en cuenta que la plataforma podría presentar errores y saturación debido a que muchos padres de familia desean checar la evaluación de su hijo en el SIGED, por lo que se recomienda tener paciencia e intentarlo más tarde.

¿Cómo descargar la boleta de calificaciones SEP y certificado en CDMX?

En caso de que quieras tener el PDF del documento oficial de la SEP, deberás hacer la descarga en Control Escolar AEFCM, teniendo a la mano la CURP de tu hijo y CCT de la escuela en la que estudia. Así se consulta y baja la boleta:

Ingresa a este link: www.controlescolar.aefcm.gob.mx:8012/ConsultaBoleta/. Escribe la CURP y CCT de la escuela. O realiza la búsqueda por datos con nombre, apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimiento de tu hijo y CCT.

En el apartado de "Boletas de evaluación" aparecerán las que están disponibles para descargar, la de este ciclo escolar tendrá la fecha de hoy, por lo que dirá 2026-07-15, y al momento de seleccionarla, el documento se bajará automáticamente.

¿Cuándo se podrá descargar boleta de calificaciones SEP?

LA AEFCM informó que la plataforma de Control Escolar se encuentra en mantenimiento para facilitar el acceso a los padres de familia, pero aseguró que estará completamente habilitada el jueves 16 de julio 2026 a las 10:00 horas, tiempo de CDMX.

De esta manera, los estudiantes, papás, mamás y tutores podrán consultar y descargar la boleta de calificaciones SEP en CDMX a partir de esta fecha, debido a que se espera una alta demanda en el sitio.

PPP