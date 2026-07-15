Dan Último Adiós a Pamela y Exigen Justicia por Feminicidio en Juárez, Nuevo León

Familiares, amigos y conocidos despidieron a Pamela, la joven de 25 años que falleció tras haber sido atacada y presuntamente rociada con gasolina para después prenderle fuego.

Madre de PamelaFoto: Araceli Galvan

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Conmoción en Nuevo León: Pamela fue rociada con gasolina y quemada. Un sospechoso detenido, buscan al segundo. Su testimonio podría ser clave. La sociedad exige justicia y fin a la impunidad.

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