Dan Último Adiós a Pamela y Exigen Justicia por Feminicidio en Juárez, Nuevo León

Entre muestras de dolor e indignación, familiares y amigos dieron este martes 14 de julio el último adiós a Pamela, la joven de 25 años que perdió la vida luego de permanecer hospitalizada tras el violento ataque del que fue víctima el pasado 10 de julio.

Las honras fúnebres se realizaron en unas capillas ubicadas sobre la avenida Benito Juárez, en el centro del municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde decenas de personas acudieron para acompañar a sus seres queridos y despedirse de la joven.

Alrededor de las 15:00 horas, el cortejo fúnebre partió hacia un panteón del área metropolitana de Monterrey, donde finalmente fue sepultada.

De acuerdo con las investigaciones, Pamela fue atacada el pasado viernes 10 de julio en el municipio de Juárez, donde presuntamente fue rociada con gasolina y posteriormente le prendieron fuego, sufriendo lesiones que días después le provocaron la muerte.

Detienen a un presunto responsable

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que uno de los presuntos responsables ya fue detenido; sin embargo, continúa la búsqueda de una segunda persona que también habría participado en la agresión.

Las autoridades señalaron que antes de fallecer, Pamela alcanzó a rendir su declaración, un testimonio que podría ser clave para fortalecer la carpeta de investigación y el proceso penal contra los responsables.

El caso ha generado una fuerte conmoción en Nuevo León debido a la brutalidad de los hechos y ha reavivado el llamado de diversos sectores de la sociedad para reforzar las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y garantizar que el crimen no quede impune.

Familiares y ciudadanos exigen que se capture al segundo implicado y que se aplique todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables.