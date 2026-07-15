GPS de Vehículos Oficiales Delata a Policía por Robo a Vivienda en CDMX

Elthon “N”, elemento activo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), fue detenido por su presunta participación en un robo a casa habitación ocurrido en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).

La captura se realizó al interior de las instalaciones de la Fiscalía capitalina, donde el agente fue sometido a una valoración médica antes de ser trasladado al Reclusorio Norte, donde enfrentará el proceso penal correspondiente.

La detención se deriva de una investigación iniciada tras un violento asalto registrado en junio de 2026. De acuerdo con las autoridades, las indagatorias permitieron reunir diversos indicios que vinculan al policía con los hechos, entre ellos el análisis de cámaras de videovigilancia, el rastreo de vehículos y otras pruebas recabadas durante la investigación.

Así fue el robo de la caja fuerte que duró menos de siete minutos

Según la carpeta de investigación, al menos 15 hombres encapuchados, armados y equipados con mazos irrumpieron en un domicilio de la colonia Moctezuma después de derribar el portón de acceso. En menos de siete minutos lograron extraer una caja fuerte y escapar antes de que llegaran las autoridades.

Testigos relataron que varios vehículos arribaron al inmueble y que de ellos descendieron hombres con apariencia de policías, quienes comenzaron a golpear la puerta para ingresar. Ese detalle llamó la atención de los vecinos debido a la coordinación con la que actuó el grupo y a la rapidez con la que ejecutó el robo.

Belén, víctima del asalto, explicó que desde el primer momento sospechó que los responsables podrían haber utilizado una apariencia oficial para cometer el delito:

"Todo apunta a que es la policía por todo lo que ha pasado. Venían con códigos, venían disfrazados de policías. Bueno, digo venían disfrazados porque no sé, no me queda claro. Se veía que traían placas en los cuellos, tenían todos pasamontañas y cubrebocas".

Vehículos oficiales y sistemas GPS fueron clave para identificar al presunto responsable

Tras la denuncia presentada por la víctima, personal de la FGJ-CDMX realizó un seguimiento de cámaras de seguridad y de distintos indicios obtenidos durante la investigación. Las autoridades informaron que uno de los elementos más relevantes fue la ubicación de vehículos oficiales que presuntamente fueron utilizados el día del robo.

De acuerdo con la Fiscalía, los sistemas de GPS de esas unidades permitieron ubicarlas en el lugar y la hora en que ocurrió el asalto. Posteriormente, el recorrido registrado por los vehículos condujo a distintos puntos del Estado de México, fortaleciendo las líneas de investigación.

Además, la autoridad señaló que existen otros elementos de prueba, como accesorios localizados en el sitio e imágenes captadas durante los días y horas previos al robo, los cuales continúan siendo analizados para determinar la participación de más personas.

Vecinos aseguran que la alarma sonó, pero nadie acudió al llamado

Habitantes de la colonia Moctezuma denunciaron que, aunque la alarma de la vivienda permaneció sonando durante el asalto, ninguna autoridad intervino de manera inmediata para detener a los responsables. La situación generó preocupación entre los residentes, quienes cuestionaron la falta de respuesta ante un hecho de esa magnitud.

Uno de los vecinos recordó que el sonido de la alarma era claramente audible mientras el grupo continuaba dentro del inmueble:

"Cuando sonó su alarma, siguieron irrumpiendo en el domicilio, aun cuando la alarma sonaba bastante fuerte".

La víctima asegura que era vigilada antes del ataque

Belén también afirmó que las cámaras de seguridad captaron movimientos sospechosos desde horas antes del robo, lo que refuerza la hipótesis de que el asalto habría sido planeado con anticipación y que los responsables vigilaban los movimientos de la familia.

La afectada relató que personas desconocidas acudieron en repetidas ocasiones a la vivienda con distintos pretextos antes de que ocurriera el ataque:

"Se nota en las cámaras que ya había coches esperando a que saliéramos. Cuando llegué a casa de unos amigos me sonó el celular y vi que estaban tocando el timbre. Era una persona como de 50 años, pero no respondí. Una hora después volvieron a tocar; contesté y dijeron que buscaban al doctor Rubén Díaz".

Investigación continúa para identificar a todos los involucrados

La Fiscalía capitalina informó que las investigaciones continúan para establecer si existen más personas implicadas en el robo y determinar el grado de participación de cada uno de los presuntos responsables. El caso también busca esclarecer el posible uso de recursos oficiales durante la comisión del delito, debido a que uno de los detenidos pertenece a la institución encargada de investigar los delitos en la Ciudad de México.

Mientras tanto, Belén aseguró que el asalto cambió por completo la vida de su familia y que el temor permanece desde aquel día:

"Tengo muchísimo miedo. Ya no podemos vivir aquí, eso es literal".