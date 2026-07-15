GPS de Vehículos Oficiales Delata a Policía por Robo a Vivienda en CDMX

Un agente activo de la FGJ-CDMX fue detenido por su presunta participación en un robo a casa habitación ocurrido en junio de 2026, en la colonia Moctezuma

El operativo se realizó dentro de la Fiscalía capitalinaEl operativo se realizó dentro de la Fiscalía capitalina. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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La investigación incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia y datos de GPS de vehículos oficiales, que habrían sido utilizados durante el asalto

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