¿Cómo le Fue a Isaac del Toro Hoy? Posición en la Etapa 11 del Tour de Francia 2026

El mexicano Isaac del Toro terminó hoy, 15 de julio de 2026, la etapa 11 del Tour de Francia, una jornada marcada por un recorrido de transición tras el exigente desafío de montaña que enfrentó el pelotón un día antes. En N+ te compartimos cuál fue su posición.

El ciclista bajacaliforniano buscó mantenerse entre los protagonistas de la clasificación general durante el trayecto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Isaac del Toro Habla sobre su Desempeño en el Tour de Francia 2026: "Siento Muchísimo Cariño"

Resultado de Isaac del Toro en la etapa 11 del Tour de Francia 2026

'El Torito' quedó en el lugar 49 de la etapa 11, hizo un tiempo de 3 horas 10 minutos y 6 segundos, mientras que en la clasificación general está en el puesto 7.

La etapa 11 tuvo un recorrido de 161.3 kilómetros entre Vichy y Nevers, considerado uno de los más accesibles para el pelotón tras la exigente etapa de montaña del día anterior.

El trazado fue predominantemente llano, aunque incluyó dos ascensos de cuarta categoría: el alto de Billonnière, de un kilómetro con una pendiente media y el alto de Billy-Chevannes, de 1.4 kilómetros con una inclinación.

Cabe señalar que en la etapa 10, disputada el 14 de julio, el mexicano cruzó la meta en la octava posición, registrando un tiempo de 3 horas, 59 minutos y 39 segundos. Con ese resultado ocupó el séptimo lugar de la clasificación general al inicio de la jornada de este miércoles.

Hasta ahora, el momento más destacado de Del Toro en esta edición del Tour de Francia ha sido su victoria en la etapa 2.

FBPT