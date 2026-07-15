¿Cómo le Fue a Isaac del Toro Hoy? Posición en la Etapa 11 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro, el ciclista mexicano que compite en el Tour de Francia 2026, terminó la etapa 11; te contamos en qué posición quedó

Isaac del ToroIsaac del Toro junto a ciclistas que participaron en el Tour de Francia 2026. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+