¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Autopistas de México con Cierres Viales este 15 de Julio 2026

Toma precauciones: Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 15 de julio de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país.

En N+ te mantenemos informado sobre la situación vial en la República Mexicana.

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos hoy miércoles:

04:33 horas: En Jalisco, cierre parcial de circulación por accidente en el km 068+500, de la carretera Acatlán de Juárez-Colima, en el municipio de Ciudad Guzmán.

04:47 horas: En Puebla, cierre parcial de circulación cerca del km 141+500, de la carretera Pachuca-Tuxpan, a la altura del municipio de Xicotepec, con dirección a Tuxpan.

06:17 horas: En Tlaxcala, cierre parcial de circulación por accidente en el km 013+000 de la carretera Ent. (Aut. Puebla - Tlaxcala)- Santa Ana Chiautempa, a la altura del municipio de Papalotla de Xicotencatl.

07:35 horas: En Chiapas, accidente vial cerca del km 266+700, de la carretera Tapanatepec-Talismán, a la altura del municipio de Huehuetán.

07:41 horas: En Guerrero, cierre parcial de la circulación tras accidente en el km 017+400, de la carretera Zihuatanejo-La Mira, a la altura del poblado de Pantla.

07:48 horas: En Tamaulipas, cierre parcial por percance vial cerca del km 034+800, de la carretera González-Hidalgo, a la altura de la localidad Estación Forlón.

08:59 horas: En Guerrero, cierre total de circulación por presencia de personas, cerca del Km 346+000, de la carretera Chilpancingo-Acapulco, a la altura del poblado Pantla, municipio de Zihuatanejo.

10:11 horas: En Jalisco, cierre total tras accidente vial cerca del km 068+000, de la carretera Acatlán de Juárez-Colima, a la altura del municipio Usmajac. Se sugiera a la población tomar la ruta alterna por la carretera Acatlán de Juárez-Colima km 087+000 (Desviación hacia el municipio de Ciudad Guzmán), o la ruta alterna por la carretera Acatlán de Juárez-Colima km 065+000 (Desviación hacia el municipio de Sayula).

SPB