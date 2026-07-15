¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Autopistas de México con Cierres Viales este 15 de Julio 2026

Conoce aquí cuáles son las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este miércoles

Accidente en el Libramiento Norte de la Ciudad de México el 14 de julio de 2026. Foto: X @GN_CarreterasAccidente en el Libramiento Norte de la Ciudad de México el 14 de julio de 2026. Foto: X @GN_Carreteras

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Atención conductores: Hoy 15 de julio, varias autopistas de México están cerradas por accidentes y bloqueos. Descubre las rutas afectadas y evita retrasos en tu viaje. Más detalles en nuestro informe.

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