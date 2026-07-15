¿Qué Pasó en Línea 9 del Metro Hoy, 14 de Julio? Reportan Retrasos y Andenes Llenos

Ante los reportes de saturación, las autoridades del Metro informaron que la Línea 9 registraba una alta afluencia de pasajeros

¿Qué pasó en la Línea 9 del Metro?. Foto: Metro CDMX¿Qué pasó en la Línea 9 del Metro?. Foto: Metro CDMX

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¿Retrasos en la Línea 9 del Metro? Usuarios reportan esperas de hasta 20 minutos y andenes saturados. Autoridades trabajan para agilizar el servicio. Conoce más sobre la situación.

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