¿Qué Pasó en Línea 9 del Metro Hoy, 14 de Julio? Reportan Retrasos y Andenes Llenos

La noche de este martes 14 de julio, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos en el servicio de la Línea 9, que corre de la terminal Tacubaya a Pantitlán. La lentitud en el avance de los trenes generó aglomeraciones notables en los andenes de diversas estaciones de la llamada línea café.

A través de redes sociales, los pasajeros compartieron imágenes que mostraban andenes saturados en puntos de transbordo clave. Entre los reportes constantes, los usuarios señalaron tiempos de espera de hasta 20 minutos para el arribo de unidades, particularmente en la estación Chilpancingo con dirección a Pantitlán, así como una alta concentración de personas en Chabacano.

¿Qué respondieron autoridades del Metro?

Ante los reportes de saturación, las autoridades del Metro informaron que la Línea 9 registraba una alta afluencia de pasajeros. Como medida operativa, el personal del sistema coordinó maniobras para agilizar la circulación y la salida de los trenes desde las terminales correspondientes.

Asimismo, el sistema de transporte exhortó a la ciudadanía a colaborar con el flujo de pasajeros a través de sus canales oficiales:

"Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil".