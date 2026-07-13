Jóvenes Sí Quieren Tener Hijos, pero ¿Por Qué No Son Padres? Estudio Revela Dificultades

El deseo de ser padres choca con la realidad: La mayoría de los jóvenes prioriza la estabilidad económica antes de tener hijos. Conoce las dificultades que enfrentan

Jóvenes sin hijos CDMXBebé en carriola, en calles de CDMX. Foto: Getty Images | Archivo

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¿Por qué los jóvenes que quieren hijos no son padres? Un estudio revela que el 72% enfrenta barreras económicas y de vivienda. Descubre más sobre sus desafíos y aspiraciones.

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