Jóvenes Sí Quieren Tener Hijos, pero ¿Por Qué No Son Padres? Estudio Revela Dificultades

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) publicó los resultados de una encuesta que revela datos sobre la situación de los jóvenes que sí quieren ser padres, pero no lo son. Estas son algunas de las dificultades a las que se enfrentan las nuevas generaciones a la hora de decidir tener hijos.

En el informe Lives, Choices and Futures, basado en la Encuesta sobre Futuros Demográficos 2026, participaron más de 108,000 jóvenes de entre 18 y 39 años edad, de 73 países y territorios.

Según el estudio, las aspiraciones de pareja y paternidad siguen siendo importantes para muchos jóvenes, pero chocan con obstáculos económicos, sociales y personales.

Puntos clave sobre la situación que atraviesan los jóvenes

Jóvenes sí desean ser padres: A pesar de no tener hijos actualmente, una proporción importante de personas, de entre 35 y 39 años de edad, desea tenerlos en el futuro. La mayoría sigue aspirando a formar una familia y tener, idealmente, dos hijos.

Barreras económicas y de vivienda: Las dificultades económicas y el costo de la vivienda son el principal obstáculo, citado por el 72% de los jóvenes encuestados, como la razón más importante que les impide tener hijos.

Estabilidad económica: La gran mayoría de los jóvenes considera fundamental alcanzar ciertas metas antes de la paternidad: el 88% prioriza la seguridad económica y el 87% busca un empleo estable.

Preparación emocional: Más allá de lo material, el 85% de los encuestados menciona que la preparación emocional es una condición indispensable antes de convertirse en madre o padre.

Dificultades para formar pareja: Muchos jóvenes que desean una vida familiar no tienen pareja estable. El 25% de los encuestados, de entre 25 y 39 años de edad, que quieren casarse o vivir en pareja están solteros y no están saliendo con nadie, una situación más común en hombres que en mujeres.

Entorno global: Factores externos como el cambio climático, que afecta la decisión del 40% de los jóvenes, la desigualdad y los conflictos internacionales generan incertidumbre y desalientan la fertilidad.

Motivaciones vs incentivos: El deseo de tener hijos se basa principalmente en la alegría y felicidad que aportan, mientras que los incentivos gubernamentales o las razones utilitarias tienen muy poco peso en su decisión.

Falta de apoyo y autonomía: La inseguridad y la falta de apoyo social dificultan que los jóvenes puedan tomar decisiones libres sobre sus vidas, por lo que el informe subraya la necesidad de garantizarles mayor autonomía y oportunidades.

RMT