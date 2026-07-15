¿Qué Pasó en la México-Cuernavaca Hoy? Detienen a Hombre con Medio Millón de Pesos en Efectivo

René “N” es investigado por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

¿Qué Pasó en la México-Cuernavaca? Detenido Llevaba Medio Millón de PesosRené “N” fue detenido por viajar por el Viaducto elevado Tlalpan con suma millonaria. Fotos: FGR

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El hombre fue arrestado cuando viajaba por el viaducto elevado Tlalpan, en la CDMX, y descubrieron que llevaba miles de pesos en efectivo, pero no pudo demostrar su procedencia legal

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