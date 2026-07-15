¿Qué Pasó en la México-Cuernavaca Hoy? Detienen a Hombre con Medio Millón de Pesos en Efectivo

¿Qué pasó hoy en la México-Cuernavaca? La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este martes 14 de julio de 2026, un hombre fue detenido cuando viajaba por el Viaducto Elevado Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de René “N”, quien fue llevado a proceso por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La #FGR llevó a proceso a René “N”, por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Está persona viajaba por el viaducto elevado Tlalpan, en la #CDMX, cuando fue detenido con 550 mil pesos en efectivo, cuya procedencia legal no fue… pic.twitter.com/hJXpZiuA3X — FGR México (@FGRMexico) July 14, 2026

Las autoridades lo detuvieron cuando viajaba por el viaducto elevado Tlalpan, en la CDMX, llevaba consigo 550 mil pesos en efectivo, pero no pudo demostrar su procedencia legal.

Detenido con suma millonaria tendrá tres meses

Además, se informó en el caso del hombre con suma millonaria, que el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a esta Fiscalía Federal en la Ciudad de México de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), recibió la puesta a disposición del detenido, recabó los datos de prueba y solicitó audiencia inicial en la que formuló imputación y solicitó el auto de vinculación a proceso, mismo que fue otorgado por lo que se impusieron tres meses de plazo para la investigación complementaria.

¿Quiénes realizaron la detención de René “N”?

La detención de René “N” fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la autopista México-Cuernavaca, dirección Ciudad de México, en el tramo viaducto elevado Tlalpan.

HVI