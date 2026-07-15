Parque Balam Tun: Denuncian Daños al Patrimonio Arqueológico en Construcción en Quintana Roo

La Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia formal por daños al patrimonio arqueológico del país durante la construcción del Parque de la Memoria Balam Tun. Esta obra se construyó con piezas recuperadas durante la construcción del Tren Maya.

47 monumentos mayas habrían sido mutilados y destruidos en la construcción del Tren Maya.

Las piedras fueron empleadas para construir construcciones “falsas” en el Parque de la Memoria Balam Tun.

¿Qué pasó con los vestigios arqueológicos hallados durante la construcción del Tren Maya?

Durante la construcción del Tren Maya, funcionarios de Defensa y de la Secretaría de Cultura, a través del INAH, colaboraron para recolocar construcciones mayas.

Un comunicado del INAH de agosto del 2025 señalaba que gracias a esta operación “fue posible trasladar los vestigios de 36 basamentos piramidales, algunos de los cuales tienen otros cuerpos en la parte superior o adosados a los costados”.

Bajo la dirección del arqueólogo Ramón Carrillo Sánchez, restauradores y trabajadores locales realizaron el “rearmado” de estos conjuntos de plazas y edificios. Los restos arqueológicos provenían de 15 puntos ubicados a lo largo de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, ubicados entre Tulum y Escárcega.

En el mismo comunicado, Manuel Eduardo Pérez Rivas, coordinador académico del Proyecto Salvamento Arqueológico Tren Maya, señaló que la reubicación de monumentos era una forma de evitar la pérdida del patrimonio arqueológico. Como ejemplo mundial de esta práctica puso el templo de Ramsés II, trasladado para que no fuese inundado por una presa.

INAH denuncia destrucción de patrimonio arqueológico en Balam Tun

Ahora los académicos del INAH piden que se investigue a 26 funcionarios. Entre los señalados está el propio Manuel Pérez Rivas, así como Diego Prieto Hernández, exdirector de la misma institución.

La denuncia enumera seis posibles delitos presuntamente cometidos durante la construcción de Balam Tun:

Destrucción de monumentos arqueológicos

Falsificación de monumentos arqueológicos inmuebles y fraude ideológico-arqueológico

Mala praxis

Ejercicio ilícito del servicio público

Coalición de servidores públicos

Uso indebido de atribuciones y facultades

Ante los señalamientos previos por especialistas y en redes sociales sobre la destrucción del patrimonio arqueológico, el INAH había emitido un comunicado el 11 de marzo donde afirmó que era válida la reubicación de estas edificaciones mayas. En aquel comunicado se lee:

“Todos los trabajos vinculados con dichos espacios han sido avalados por especialistas del Consejo de Arqueología de la dependencia”,