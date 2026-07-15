Parque Balam Tun: Denuncian Daños al Patrimonio Arqueológico en Construcción en Quintana Roo

Académicos del INAH denunciaron ante la FGR daños al patrimonio arqueológico durante la construcción del Parque de la Memoria Balam Tun en Quintana Roo

Parque Balam Tun del INAHINAH denuncia destrucción de patrimonio arqueológico. Foto: INAH

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El INAH acusa a 26 funcionarios de dañar el patrimonio arqueológico en el Parque Balam Tun. ¿Falsificación de historia o reubicación legítima?

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