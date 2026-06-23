Descubren en Campeche una Ciudad Maya Intacta; Así es Minanbé

Un equipo de arqueólogos lidera por el esloveno Ivan Šprajc descubrió una ciudad maya intacta, Minanbé, que seguía escondida en la selva de Campeche

Minanbé, una ciudad maya descubierta en CampecheMinanbé, una ciudad maya descubierta en Campeche. Foto: INAH

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Arqueólogos encuentran Minanbé, una ciudad maya oculta en Campeche. La tecnología lídar permitió este descubrimiento sin dañar la selva. ¿Qué tesoros del pasado nos esperan en la Biósfera de Calakmul?

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