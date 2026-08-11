Falta de Agua en Nuevo Laredo: COMAPA Anuncia Abasto Sectorizado Ante Alto Consumo

Debido a que se ha disparado el consumo de agua en Nuevo Laredo y que la ciudad se encuentra en semáforo rojo desde hace 3 años, ha ocasionado que el agua esté faltando en los hogares; por ello se implementará durante estos próximos días el abastecimiento del vital líquido, agua que se hará sectorizada a fin de tener un uso responsable del agua disponible.



Con esto se busca que el servicio pueda llegar de manera ordenada al mayor número de hogares posible mientras se avanza en su normalización.

Piden a Ciudadanos de Nuevo Laredo a Almacenar Agua Necesaria

Se exhorta a los usuarios de la Comapa Nuevo Laredo a que, durante ese periodo, almacenen únicamente el agua necesaria, evitando desperdicios. La participación de todos es importante para que más familias puedan contar con el servicio.



Conforme cada tanque alcance el nivel necesario, se iniciará el suministro hacia las colonias que abastece, procurando mantener una presión adecuada y aprovechar de mejor manera el agua disponible.



Adicionalmente, se mantendrá activo el servicio de pipas para apoyar a los diferentes sectores de la ciudad que lo requieran durante estos días.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable: