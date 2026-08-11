Sociedad

Falta de Agua en Nuevo Laredo: COMAPA Anuncia Abasto Sectorizado Ante Alto Consumo

Ante el incremento en el consumo de agua y tres años en semáforo rojo, Nuevo Laredo implementará un esquema de abasto sectorizado durante los próximos días.

Falta de Agua en Nuevo Laredo: COMAPA Anuncia Abasto Sectorizado Ante Alto ConsumoCOMAPA Nuevo Laredo Anuncia Abasto de Agua Sectorizado. Foto: Comapa Nuevo Laredo

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Con 3 años en semáforo rojo, Nuevo Laredo inicia abasto sectorizado de agua. Participa almacenando solo lo necesario para que más familias reciban el servicio.

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