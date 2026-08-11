Salud

Aviso por Ciclosporiasis Si Vas a Cancún: Aclaran Si Hay Bacteria en Hoteles de Riviera Maya

Las autoridades sanitarias realizaron muestras a verduras, frutas y agua de consumo humano

Hotel en CancúnHotel ubicado en Cancún, Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro

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