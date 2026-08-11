Aviso por Ciclosporiasis Si Vas a Cancún: Aclaran Si Hay Bacteria en Hoteles de Riviera Maya

La Secretaría de Salud dio un aviso por Ciclosporiasis para quienes vayan a Cancún, en N+ te compartimos qué dijo sobre la bacteria en hoteles de la Rivera Maya.

La autoridad sanitaria analizó muestras de alimentos y agua en 16 hoteles de la Riviera Maya luego de un aviso emitido por Reino Unido ante casos de ciclosporiasis en viajeros.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. La Ciclosporiasis y Sus Síntomas: ¿Cómo se Puede Prevenir la Enfermedad de Diarrea Explosiva?

¿Hay ciclosporiasis en Hoteles de la Riviera Maya?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que no detectó presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas en 16 hoteles de la Rivera Maya.

Las acciones de vigilancia sanitaria comenzaron después de que Reino Unido emitió un aviso relacionado con un aumento de casos de ciclosporiasis, que puede causar diarrea explosiva, entre viajeros que habían reportado estancias en hoteles de esta zona turística.

La Secretaría de Salud, mediante Cofepris y en coordinación con la Dirección General de Epidemiología, realizó muestreos para determinar si existía presencia de Cyclospora cayetanensis en alimentos y agua. Analizaron lo siguiente:

32 muestras de frutas y verduras utilizadas como materia prima en barra de alimentos.

11 muestras de agua de uso humano, sometidas a análisis microbiológicos y fisicoquímicos básicos.

Las pruebas fueron procesadas en el laboratorio nacional de referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) de Cofepris.

De acuerdo con la dependencia, los estudios utilizaron métodos moleculares mediante PCR en tiempo real, con base en el procedimiento establecido en el Bacteriological Analytical Manual (BAM).

Cofepris señaló que ninguna de las muestras analizadas presentó resultados positivos para Cyclospora cayetanensis.

La autoridad también indicó que los análisis microbiológicos y moleculares no identificaron indicadores de contaminación en las muestras de agua examinadas.

Considera que la Cyclospora cayetanensis es un parásito que puede causar ciclosporiasis, una infección intestinal que puede transmitirse mediante el consumo de alimentos o agua contaminados.

FBPT