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Actor de Telenovelas, Horacio Beamonte, Padece Cáncer Terminal y Recurre a la Ortotanasia

Horacio Beamonte, actor de La Rosa de Guadalupe, confirmó que padece leucemia terminal y decidió recurrir a la ortotanasia. Esto significa su decisión.

horacio-beamonte-cancer-terminal-ortotanasiaFoto: Instagram Horacio Beamonte

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El actor Horacio Beamonte revela su lucha contra la leucemia terminal y su elección por la ortotanasia. Descubre cómo busca una muerte digna y en paz.

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