Actor de Telenovelas, Horacio Beamonte, Padece Cáncer Terminal y Recurre a la Ortotanasia

El actor mexicano Horacio Beamonte, recordado por su trabajo en telenovelas y series como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y El amor invencible, confirmó a través de sus redes sociales que padece leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia y que ha decidido recurrir a la ortotanasia ante el avance de la enfermedad.

Un diagnóstico que no ha mejorado

El actor de 54 años fue diagnosticado en mayo de 2025 con este tipo de cáncer, que afecta la sangre y la médula ósea y cuya combinación con el cromosoma Filadelfia incrementa su agresividad. Beamonte se ha atendido en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, una de las instituciones más reconocidas del país en el tratamiento oncológico. Pese a los tratamientos recibidos, su estado de salud no mostró mejoría, lo que lo llevó a rechazar procedimientos invasivos adicionales, como la quimioterapia o un trasplante de médula ósea.

La decisión: ortotanasia y cuidados paliativos

Ante ese panorama, el actor optó por continuar únicamente con cuidados paliativos, enfocados en controlar el dolor y preservar su calidad de vida, en lugar de someterse a tratamientos que prolonguen artificialmente su vida. Como parte de este proceso, firmó una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación en la Clínica del Dolor de la misma institución.

"Me decidí por la ortotanasia, la verdadera muerte digna. Aproveché para firmar la carta de voluntad anticipada y la orden de no reanimación", escribió el actor en Instagram.

¿Qué es la ortotanasia?

A diferencia de la eutanasia, la ortotanasia no implica una muerte asistida, sino permitir que la enfermedad siga su curso natural, evitando tratamientos que solo prolonguen la agonía sin posibilidad real de curación, mientras se garantiza el alivio del dolor.

Un mensaje de fe y despedida

En el mismo texto, Beamonte compartió que su decisión está guiada por sus convicciones religiosas, expresando que su vida está en manos de Dios y que vive con paz y esperanza ante el desenlace de su enfermedad.