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David Bisbal Vive Momentos de Tensión Durante Terremoto en Colombia

David Bisbal vivió momentos de tensión durante el sismo de magnitud 7.4 en Colombia. Así reaccionó el cantante en video y qué dijo tras el susto.

david-bisbal-terremoto-colombia-momentos-tensionFoto: Getty Images

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David Bisbal en medio del sismo en Colombia: el cantante vivió momentos de angustia y compartió su experiencia en redes. Descubre cómo reaccionó y qué dijo tras el susto.

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