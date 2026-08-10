David Bisbal Vive Momentos de Tensión Durante Terremoto en Colombia

David Bisbal vivió momentos de angustia este lunes al quedar en medio del fuerte terremoto que sacudió a Colombia. El cantante español compartió en sus redes sociales el instante exacto del movimiento telúrico, con una reacción que se volvió tendencia.

El sismo sorprendió a Bisbal en Bogotá

David Bisbal se encuentra en Colombia por su participación en la producción de Operación Triunfo Estados Unidos, el reality musical que se graba en territorio colombiano. Según relató el propio cantante, había llegado a Bogotá procedente de España apenas horas antes, aterrizó cerca de las 3:30 de la madrugada, y poco después vivió el temblor.

El terremoto, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano, ocurrió alrededor de las 7:34 de la mañana con epicentro en el departamento de Chocó. El movimiento se sintió con fuerza en Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Medellín, además de percibirse en Quito (Ecuador) y Panamá.

"Por favor, virgencita": el momento de tensión

A través de sus historias de Instagram, Bisbal grabó un video donde se observa cómo se mueven objetos y lámparas de su alojamiento mientras se escucha de fondo la alarma sísmica. En la grabación, el cantante deja escapar su preocupación:

"Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío… Por favor, por favor, virgencita. Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para".

El intérprete de "Ave María" optó por bajar del lugar donde se encontraba ante la posibilidad de una réplica. Minutos después, confirmó a través de sus redes que se encontraba bien:

"Al final todo bien. Bajé por si se producía una réplica y me dijeron que ya estaba todo bien".

Bisbal comparte números de emergencia

Además de narrar su experiencia, el cantante utilizó su cuenta para difundir los números de emergencia de Colombia, en un gesto para apoyar a quienes pudieran necesitarlos ante la contingencia.

Días antes del sismo, Bisbal había compartido imágenes de su familia paseando por distintos puntos de Bogotá, y había agradecido el cariño que el público colombiano siempre le ha demostrado:

"Colombia siempre me ha tratado con un cariño inmenso. Pasear por Bogotá, compartir estos momentos con mi familia, volver a sentir el cariño de la gente… me ha recordado por qué siempre me siento tan feliz aquí".

El saldo del terremoto en Colombia

De acuerdo con los primeros reportes de agencias como Reuters, el sismo dejó al menos 111 muertos, con cifras que continúan actualizándose conforme avanzan las labores de rescate. Bisbal no fue el único famoso sorprendido por el movimiento telúrico: otras celebridades como Laura Flores también compartieron en redes el momento en que vivieron el sismo.