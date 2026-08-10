Qué Es el Exilio en La Casa de los Famosos 2026: Esto Significa la Nueva Dinámica de Eliminados

La Casa de los Famosos México 2026 sorprendió al público con una dinámica nunca antes vista en la historia del reality: El Exilio, un espacio que le da una segunda oportunidad a los habitantes eliminados de regresar a la competencia. La revelación llegó tras la segunda gala de eliminación del domingo 9 de agosto, cuando Ximena Herrera salió con la menor cantidad de votos y, en lugar de despedirse del programa, fue trasladada a este cuarto secreto donde se reencontró con Mariana Ochoa, la primera eliminada de la temporada.

¿Qué es El Exilio?

El Exilio es un espacio independiente de la casa principal, creado para alojar temporalmente a los participantes que ya fueron eliminados a través de la votación del público. La salida no queda cancelada, el habitante sí deja de convivir con sus compañeros, pero tampoco es definitiva: mientras permanezca en El Exilio, existe la posibilidad de volver al juego.

La Jefa confirmó que el cuarto siempre formó parte del set del programa, aunque nunca había sido utilizado: "Este espacio siempre existió dentro de mi casa, pero ustedes son las primeras que lo utilizan", les dijo a Ximena y Mariana al presentarles el lugar.

Galilea Montijo describió la dinámica como "una experiencia dentro de la experiencia" y explicó que solo una de las dos eliminadas podrá reingresar oficialmente como jugadora.