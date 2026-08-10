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Qué Es el Exilio en La Casa de los Famosos 2026: Esto Significa la Nueva Dinámica de Eliminados

El Exilio es la nueva dinámica de LCDLF México 2026 que da una segunda oportunidad a los eliminados. Así vota el público y qué reglas aplican

que-es-el-exilio-la-casa-de-los-famosos-mexicoFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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El Exilio: el giro inesperado de La Casa de los Famosos 2026. Dos eliminados, 48 horas y una votación del público. ¿Quién volverá al juego? Conoce más sobre esta emocionante dinámica.

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