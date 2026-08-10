Muere Ben Jones, Actor de Dukes of Hazzard y Político de Estados Unidos, a los 84 Años

Ben Jones, el actor que dio vida al mecánico Cooter Davenport en la serie "Los Dukes de Hazzard" y que después se convirtió en congresista por Georgia, murió el domingo a los 84 años.

¿De qué murió Ben Jones?

Su esposa, Alma Viator, confirmó la noticia a través de una publicación en Facebook, donde relató que Jones sufrió un infarto masivo mientras descansaba en su sillón favorito, a la espera de ver el partido de los Bravos de Atlanta. Jones murió tras un infarto en su casa de Virginia, según confirmó su esposa. En su mensaje, Viator escribió que su esposo tuvo una vida rica y plena, y que fue amado por muchas personas.

De Cooter's Garage al Congreso de Estados Unidos

Jones interpretó al mecánico Cooter Davenport durante las siete temporadas de la serie de CBS "Los Dukes de Hazzard", que se transmitió de enero de 1979 a febrero de 1985. Su personaje era dueño del taller "Cooter's Garage", ubicado frente a la comisaría del ficticio condado de Hazzard, y se convirtió en uno de los favoritos del público gracias a su carisma y a su icónica frase de radio: "Breaker one, breaker one, I might be crazy, but I ain't dumb".

Tras el fin del programa, Jones incursionó en la política. En 1985 se lanzó como candidato demócrata a la Cámara de Representantes, enfrentando al republicano Pat Swindall, quien ganó por un margen estrecho. Ambos volvieron a competir en 1988, y esta vez Jones resultó vencedor luego de que Swindall fuera acusado de perjurio. Jones ganó nuevamente en 1990 y ocupó el escaño durante dos periodos, hasta que perdió la elección de 1994 frente a Newt Gingrich, tras una redistritación.

El legado de Cooter

Después de su paso por el Congreso, Jones regresó a la actuación en varias producciones especiales relacionadas con "Los Dukes de Hazzard", además de aparecer en cintas como "Primary Colors". Su fallecimiento generó numerosos mensajes de despedida por parte de sus excompañeros de elenco. Tom Wopat, quien interpretó a Luke Duke, lo recordó como un gran amigo y un defensor de lo mejor que puede ofrecer la industria del entretenimiento.