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Muere Ben Jones, Actor de Dukes of Hazzard y Político de Estados Unidos, a los 84 Años

Ben Jones, quien interpretó a Cooter Davenport y luego fue congresista por Georgia, murió por un infarto. Su esposa confirmó la noticia.

ben-jones-actor-dukes-of-hazzard-muereFoto: Getty Images

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Ben Jones, actor de 'Los Dukes de Hazzard' y excongresista, muere a los 84 años. Su esposa relata que sufrió un infarto masivo. Conoce más sobre su vida y carrera.

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