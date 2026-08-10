Seguridad

Captan a Persona Intentando Incendiar Río Santa Catarina en Monterrey

La persona con la antorcha en mano se dio a la fuga después de percatarse que estaba siendo grabado por el dron de NMás

Hombre intenta incendiar Río Santa CatarinaAparentemente la persona llevaba un antorcha en la mano con la que intentaba provocar el incendio. Foto: N+

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Dron de NMás capta a persona prendiendo fuego en el Río Santa Catarina en Monterrey. El sospechoso huyó al ser grabado. El fuego no se intensificó debido a la humedad de las reciente lluvias.

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