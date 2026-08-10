Captan a Persona Intentando Incendiar Río Santa Catarina en Monterrey

Una persona, aparentemente intoxicada, prendió fuego al Río Santa Catarina, en el Centro de Monterrey. Luego de prenderle fuego a la maleza, el presunto responsable huyó con la antorcha en mano; sin embargo, las llamas no se intensificaron, por lo que, la situación no pasó a mayores.

El hecho se registró durante la mañana de este lunes 10 de agosto y fue captado con el dron de NMás en la avenida Morones Prieto y la avenida Pino Suárez, en los límites con la colonia Independencia, en la ciudad de Monterrey.

En el video se observa a la persona, quien aparentemente se encontraba intoxicada y con problemas de salud mental, intentando ocasionar el incendio. Al parecer, quería provocar el siniestro a lo ancho del afluente; sin embargo, lo húmedo de la zona por la reciente lluvia no se lo permitió.

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Sujeto huye después de ser captado prendiendo fuego en el Río Santa Catarina

Al ver que estaba siendo grabado por el dron, el presunto responsable de provocar el fuego escapó sin ser detenido por las autoridades de seguridad, por lo cual, hasta el momento se desconoce su identidad y se exhorta a la población a tener cuidado si transita por esta zona.

No se registró la movilización de los cuerpos de emergencia ni de las autoridades de seguridad en esta zona del Río Santa Catarina. Además, cabe destacar que el incendio no se intensificó debido a la humedad que se registraba en la zona por las recientes lluvias.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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