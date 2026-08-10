Capturan a Objetivo Prioritario e Integrante de "Los Kaikas" en Izúcar de Matamoros, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla logró la detención de uno de sus objetivos prioritarios, durante el combate contra el narcomenudeo en el estado; Misraim Abisur 'N' integrante del grupo criminal "Los Kakis", fue capturado en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Misraim Abisur 'N' de 32 años de edad es identificado como presunto distribuidor de droga en el grupo delictivo "Los Kakis", además, también es señalado como generador de violencia que operaba principalmente en la localidad Villa de Atencingo, en el municipio de Chietla.

De acuerdo con las autoridades, como resultado de labores de investigación e inteligencia, se logró ubicar al imputado sobre el Camino Real Antiguo Tilapa, a la altura de Izúcar de Matamoros.

Capturan a integrante "Los Kakis" con droga en Izúcar de Matamoros

Durante una inspección, Policías Estatales le aseguraron un total de 52 bolsas de plástico transparente con una sustancia similar al cristal; 33 bolsas de plástico transparente con cocaína; 35 bolsas de plástico transparente com aparente piedra; 19 bolsas de plástico transparente con hierba seca, al parecer marihuana; siete cartuchos útiles calibre 9mm y una motocicleta, modelo D150, color azul, sin placas de circulación visible.

Misraim Abisur N., identificado como objetivo prioritario, fue detenido por la Policía Estatal del @Gob_Puebla, en Izúcar de Matamoros.



A este masculino, considerado como presunto distribuidor de droga del grupo delictivo "Los Kaikas", se le aseguraron múltiples bolsas con… pic.twitter.com/Tnn85uhbJh — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 10, 2026

Por estas razones, el hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes para proceder con su situación legal. Esta detención es resultado de las operaciones de seguridad ante los hechos delictivos detectados en la Mixteca poblana, principalmente en Chietla, los cuales estás asociados principalmente a la disputa entre grupos delictivos por el control de la venta y distribución de narcóticos.

Grupo criminal “Los Kaikas” en la mira de la Secretaría de Seguridad de Puebla

Se sabe que “Los Kaikas” son un grupo criminal que está vinculado con el narcomenudeo y la generación de violencia en la Mixteca Poblana, con operaciones centradas en la localidad de Villa de Atencingo, municipio de Chietla, en donde se disputan el mando con otras células delictivas.

Actualmente, la zona está siendo investigada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por lo que se han registrado diversas detenciones para inhibir la venta y distribución de drogas en la región.

Con información de N+

MCS