Seguridad

Capturan a Objetivo Prioritario e Integrante de "Los Kaikas" en Izúcar de Matamoros, Puebla

Misraim Abisur 'N' fue detenido tras ser identificado como presunto distribuidor de droga del grupo delictivo “Los Kaikas” en la Mixteca de Puebla.

Misraim Abisur 'N' fue detenido integrante de "Los Kaikas".Misraim Abisur 'N' fue detenido con droga en Izúcar de Matamoros. Foto: SSP Puebla

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La SSP de Puebla detiene a objetivo prioritario Misraim Abisur 'N', integrante de 'Los Kaikas', con drogas y armas en Izúcar de Matamoros.

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