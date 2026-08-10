Detienen a Dos Hermanos por Presunto Secuestro de una Mujer Migrante en Tijuana

Dos hermanos fueron detenidos en Tijuana tras ser señalados como presuntos responsables del secuestro agravado de una mujer migrante, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los detenidos fueron identificados como Pedro Rubén 'N' y Saúl 'N', quienes contaban con órdenes de aprehensión y fueron ubicados por agentes de la Unidad de Investigación y Combate al Secuestro (UECS) de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en las inmediaciones de la colonia Chapultepec Alamar.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos estarían relacionados con una célula delictiva presuntamente dedicada al secuestro de personas migrantes en Tijuana.

Mujer migrante estuvo privada de la libertad durante una semana

La investigación comenzó el pasado 6 de agosto, cuando una mujer de origen migrante acudió ante la Unidad de Investigación y Combate al Secuestro para denunciar que había sido privada de la libertad.

Según su declaración, la víctima permaneció retenida del 30 de julio al 6 de agosto, periodo durante el cual habría sido víctima del delito de secuestro.

Tras recibir la denuncia, agentes especializados realizaron diversas diligencias y reunieron elementos que permitieron solicitar ante un juez las órdenes de aprehensión contra los dos hermanos.

Fiscalía investiga si estarían relacionados con otros secuestros

Una vez obtenidos los mandamientos judiciales, los agentes desplegaron labores de inteligencia, vigilancia y búsqueda para localizar a los presuntos responsables.

Pedro Rubén 'N' y Saúl 'N' fueron ubicados en la vía pública, en las inmediaciones de Chapultepec Alamar, donde se realizó su detención y posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La Fiscalía General del Estado informó que la investigación permanece abierta para determinar si los detenidos podrían estar relacionados con otros hechos delictivos, particularmente casos de secuestro de personas migrantes en Tijuana.

Los dos hombres serán presentados ante la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

APG