Seguridad

Detienen a Dos Hermanos por Presunto Secuestro de una Mujer Migrante en Tijuana

Pedro Rubén 'N' y Saúl 'N' fueron detenidos con órdenes de aprehensión, ambos están presuntamente relacionados con una célula dedicada al secuestro de migrantes

Detienen a Dos Hermanos por Presunto Secuestro de una Mujer Migrante en TijuanaDetienen a Dos Hermanos por Presunto Secuestro de una Mujer Migrante en Tijuana | Foto: FGR

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