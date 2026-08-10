Sociedad

Suspenden a Dos Policías de Tijuana por Presuntas Incapacidades Médicas Falsas

Dos policías fueron suspendidos recientemente por incapacidades presuntamente falsas, Sindicatura investiga otros 194 casos por faltas injustificadas

Suspenden a Dos Policías de Tijuana por Presuntas Incapacidades Médicas FalsasSuspenden a Dos Policías de Tijuana por Presuntas Incapacidades Médicas Falsas | Foto: N+

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