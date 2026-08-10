Suspenden a Dos Policías de Tijuana por Presuntas Incapacidades Médicas Falsas

Dos policías municipales de Tijuana fueron suspendidos luego de que presentaran incapacidades médicas presuntamente irregulares, las cuales habrían sido emitidas por un médico que no cuenta con cédula profesional ni con facultades para expedir este tipo de documentos.

La información fue confirmada por la síndica procuradora de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, quien explicó que los casos fueron turnados a la Sindicatura Procuradora para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.

Ya suman 10 policías investigados por incapacidades irregulares

Estos dos casos se suman a otros ocho policías municipales que previamente fueron suspendidos por presentar incapacidades con características similares.

De acuerdo con la Sindicatura, las irregularidades fueron detectadas después de que los documentos fueran entregados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), instancia que posteriormente los turnó para su investigación.

Como parte de las diligencias, las autoridades también investigaron al supuesto médico que aparece como responsable de las incapacidades.

La síndica señaló que se detectó que esta persona no se encuentra registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni en otra institución de salud, además de que no cuenta con las facultades profesionales señaladas para emitir los documentos.

Investigan otros 194 casos por faltas injustificadas

La Sindicatura Procuradora también mantiene bajo investigación 194 casos relacionados con faltas injustificadas de policías municipales.

De acuerdo con la funcionaria, algunos de estos expedientes podrían estar relacionados con incapacidades médicas presuntamente irregulares, por lo que no se descarta que el número de elementos involucrados pueda aumentar conforme avancen las investigaciones.

Los policías actualmente suspendidos continuarán sujetos al procedimiento administrativo correspondiente y será la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal la instancia que determine, conforme a los resultados de los procesos, si los elementos pueden reincorporarse a sus funciones o si procede su baja definitiva.

Información Perla Velázquez

APG