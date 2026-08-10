Falta de Agua en García y Santa Catarina Hoy 10 de Agosto: Estas son las Colonias Afectadas

Habitantes de García y Santa Catarina, Nuevo León, enfrentan este lunes 10 de agosto afectaciones en el suministro de agua potable debido a problemas en la operación del Sistema de Pozos Buenos Aires.

De acuerdo con un comunicado de de Agua y Drenaje de Monterrey, las fallas eléctricas provocan bajas presiones y/o falta de agua en diferentes sectores de ambos municipios.

Colonias afectadas en García y Santa Catarina

A continuación de presentamos la lista de las más de 10 colonia afectadas en los municipios de García y Santa Catarina.

Municipio de García:

Ampliación Los Nogales

Avance Popular

Balcones de García

Benito Juárez

Bugambilias

Centro de García, Colinas del Río

División del Norte

El Cedral

El Fraile

Emiliano Zapata

Fomerrey 192

Los Nogales

Fomerrey Sobrevilla

Hacienda del Fraile

La Cruz

La Paez

Las Haciendas

Lázaro Cárdenas

Martín González

Martínez Domínguez

Miguel Hidalgo

Nemak

Nuevo Amanecer

Parque Industrial Finsa

Parque Industrial Vynmsa

Paseo de Capellanía

Paseo de las Torres

Privadas del Parque

Real de Capellanía

Real de Villa de García

Riberas de Capellanía

San Juan Bautista

San Martín

Santa Elena

Sierra Real

Santa Catarina:

Adolfo López Mateos Infonavit

Alberta Escamilla

Áltica

Ápice

Arboledas de las Mitras

Balcones de San Humberto

Balcones de Santa Catarina

Bosques de la Huasteca

Bosques de Santa Catarina

Cima de las Mitras

Cima del Poniente

Cordilleras del Virrey

Cumbres de Santa Catarina

El Escorial

El Palmar

Eugenio Canavati

Forzapark



¿Cuándo regresará el agua en García y Santa Catarina?

Hasta el momento, el aviso no establece una hora específica para el restablecimiento del servicio. Agua y Drenaje de Monterrey mantiene la atención de la falla eléctrica que afecta al Sistema de Pozos Buenos Aires.

Los habitantes de las zonas afectadas podrían experimentar baja presión o interrupciones temporales en el suministro, por lo que se recomienda tomar previsiones mientras se normaliza el servicio.