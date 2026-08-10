Sociedad

Falta de Agua en García y Santa Catarina Hoy 10 de Agosto: Estas son las Colonias Afectadas

Más de 100 colonias de García y Santa Catarina presentan bajas presiones o falta de agua este lunes 10 de agosto de 2026, debido a fallas eléctricas en el Sistema de Pozos Buenos Aires.

Falta de agua en dos municipiosFalta de agua en dos municipios. Foto: N+

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García y Santa Catarina registran este lunes 10 de agosto afectaciones en el suministro de agua potable, con bajas presiones e interrupciones del servicio en decenas de colonias debido a fallas eléctricas en el Sistema de Pozos Buenos Aires.

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