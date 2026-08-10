Falta de Agua en García y Santa Catarina Hoy 10 de Agosto: Estas son las Colonias Afectadas

Habitantes de García y Santa Catarina, Nuevo León, enfrentan este lunes 10 de agosto afectaciones en el suministro de agua potable debido a problemas en la operación del Sistema de Pozos Buenos Aires.
De acuerdo con un comunicado de de Agua y Drenaje de Monterrey, las fallas eléctricas provocan bajas presiones y/o falta de agua en diferentes sectores de ambos municipios.
Colonias afectadas en García y Santa Catarina
A continuación de presentamos la lista de las más de 10 colonia afectadas en los municipios de García y Santa Catarina.
Municipio de García:
Santa Catarina:
Adolfo López Mateos Infonavit
Alberta Escamilla
Áltica
Ápice
Arboledas de las Mitras
Balcones de San Humberto
Balcones de Santa Catarina
Bosques de la Huasteca
Bosques de Santa Catarina
Cima de las Mitras
Cima del Poniente
Cordilleras del Virrey
Cumbres de Santa Catarina
El Escorial
El Palmar
Eugenio Canavati
Forzapark
¿Cuándo regresará el agua en García y Santa Catarina?
Hasta el momento, el aviso no establece una hora específica para el restablecimiento del servicio. Agua y Drenaje de Monterrey mantiene la atención de la falla eléctrica que afecta al Sistema de Pozos Buenos Aires.
Los habitantes de las zonas afectadas podrían experimentar baja presión o interrupciones temporales en el suministro, por lo que se recomienda tomar previsiones mientras se normaliza el servicio.