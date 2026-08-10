Educación

Los Lunes Habrá Dinámica Especial en Secundarias y Preparatorias: Sheinbaum Hace Anuncio

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia una nueva dinámica escolar en secundarias y preparatorias, orientada a la salud mental

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 10 de agosto 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 10 de agosto 2026. Foto: EFE

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Claudia Sheinbaum lanza el ABC de las emociones: un espacio en secundarias y preparatorias para abordar la salud mental y fomentar la lectura. Descubre más sobre esta iniciativa.

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