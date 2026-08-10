Los Lunes Habrá Dinámica Especial en Secundarias y Preparatorias: Sheinbaum Hace Anuncio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció hoy, 10 de agosto de 2026, una nueva dinámica especial para estudiantes de secundaria y preparatoria; aquí te explicamos en qué consiste el ABC de las emociones.

¿Qué es el ABC de las emociones?

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria propuso que un día a la semana, los lunes, haya un espacio donde maestras y maestros puedan hablar con los alumnos, particularmente en tercero de secundaria y en el nivel medio superior, en un espacio llamado el ABC de las emociones, que se podría extender al nivel básico.

La presidenta Sheinbaum Pardo explicó que el nuevo programa ABC de las emociones tiene que ver con la salud mental y será presentado antes del inicio de clases del nuevo ciclo escolar 2026-2027.

El ABC de las emociones busca orientar a los jóvenes sobre los “impactos del uso excesivo de las plataformas digitales y cómo reorientar a la lectura”, detalló la mandataria, quien agregó que el objetivo es que servidores públicos vayan a todas las escuelas a leer sobre distintos temas.

“También voy a ir yo a leer los lunes”, reveló la presidenta Sheinbaum Pardo.

La mandataria precisó que quizá no asista todos los lunes a alguna escuela, pero sí lo hará, al menos, una vez al mes, “para ir a compartir la lectura con niñas, niños, jóvenes”.