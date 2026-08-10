Homicidios

Sujetos Armados Persiguen y Asesinan a Mujer en Guanajuato; Además Incendiaron su Vivienda

Graciela mejor conocida como ’Tábata’ de entre 35 y 40 años, fue perseguida por hombres armados, quienes la asesinaron a balazos después de perseguirla por varias calles en León.

Graciela de Entre 35 y 40 Años Fue Perseguida, Asesinada e Incendiaron su Casa en la Colonia León 1 en León.Graciela de Entre 35 y 40 Años Fue Perseguida, Asesinada e Incendiaron su Casa en la Colonia León 1 en León. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Graciela 'Tábata', de 35 años, fue asesinada tras ser perseguida por motociclistas armados. Su vivienda fue incendiada. Autoridades investigan los hechos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+