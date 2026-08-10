Sujetos Armados Persiguen y Asesinan a Mujer en Guanajuato; Además Incendiaron su Vivienda

Una mujer identificada como Graciela ´N´, alias ´Tábata´, de entre 35 y 40 años, murió tras ser agredida a balazos por dos hombres que viajaban en motocicleta.

El ataque inició en la colonia Deportiva II, donde los sujetos habrían irrumpido por la fuerza en su domicilio ubicado en calle Padres de San Diego esquina con bulevar Vasco de Quiroga, rociando un líquido inflamable en el interior, y continuó hasta León 1, cerca de la delegación norte.

Luego de que la víctima huyera por Vasco de Quiroga y cruzara un puente sobre un arroyo; al llegar al cruce con la calle Sergio Cano Meléndez.

Se desconocen los motivos de la agresión a Graciela

Poco antes de las 9:00 de la noche de este pasado domingo, uno de los agresores le disparó en repetidas ocasiones y ambos escaparon.

Foto: N+

Vecinos reportaron al 911 los hechos, Policía Municipal localizó la vivienda en llamas y solicitó apoyo de bomberos, quienes extinguieron el incendio, mientras paramédicos confirmaron el deceso.

Las autoridades acordonaron la casa y el punto donde quedó el cuerpo para preservar indicios y dar seguimiento a la investigación. Integrantes del Servicio Médico Forense se encargaron de levantar el cuerpo de la víctima para trasladarlo a un anfiteatro a Guanajuato, Capital.