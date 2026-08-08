Hallan a Adulto Mayor Sin Vida Dentro de Tambo en la Colonia Olivia Espinoza de Cd. Juárez

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida dentro de un tambo de cartón, del que únicamente eran visibles los pies, en la colonia Olivia Espinoza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado en el cruce de las calles Aurora Escobar y Yolanda Quirarte.

El hallazgo habría sido realizado por su esposa, quien posteriormente solicitó la presencia de las autoridades. Elementos de seguridad acudieron al domicilio para asegurar la escena y permitir el desarrollo de las primeras investigaciones.

Hijastro de la víctima es señalado como posible responsable

Como parte de las primeras investigaciones, el hijastro de la víctima fue señalado como posible responsable del homicidio; sin embargo, las autoridades aún buscan establecer si existe alguna relación entre él y los hechos.

Entre los elementos que serán considerados en las indagatorias se encuentra que la pareja tenía previsto comprar un vehículo y que el adulto mayor había recibido recientemente una pensión por una cantidad considerable.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte y establecer el móvil del homicidio.