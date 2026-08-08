Homicidios

Hallan a Adulto Mayor Sin Vida Dentro de Tambo en la Colonia Olivia Espinoza de Cd. Juárez

Un hombre de la tercera edad fue hallado sin vida dentro de un tambo en Juárez. Su esposa fue quien lo encontró.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al domicilio para asegurar la escenaElementos de las corporaciones de seguridad acudieron al domicilio para asegurar la escena. Foto: N+ | Archivo

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En Ciudad Juárez, un adulto mayor es hallado muerto en un tambo. Su hijastro podría estar involucrado. Las investigaciones continúan.

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