México Es 'Tricampeón' de los Juegos Centroamericanos al Liderar el Medallero en Santo Domingo

Con la conclusión de la última jornada de actividades en Santo Domingo, República Dominicana, México se consolidó como el mejor país en la presente edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La delegación mexicana obtuvo en total 407 medallas, divididas en 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce, para imponer un nuevo récord de metales conquistados en la justa regional.

Antes de la actual competencia, México había firmado su mejor participación en Mayagüez, Puerto Rico, en 2010, donde acumuló 384 preseas, marca que en Santo Domingo 2026 fue superada por mucho.

Además, se convirtió en tricampeón de este evento deportivo al mantenerse en lo alto del medallero por tres ediciones consecutivas: Barranquilla 2018, San Salvador 2023 y Santo Domingo 2026.

Pos si fuera poco, si tomamos todas las ediciones de los Centroamericanos y del Caribe, nuestro país se ha levantado con el laurel en 14 ocasiones por 11 de Cuba, potencia deportiva que la última vez que se coronó fue en 2014, en Veracruz.

En cuanto a preseas, México tiene ahora 4 mil 659, unas 774 más que Cuba, aunque los caribeños poseen más metales áureos, de ahí que en el medallero histórico se ubiquen por encima de nuestra nación.

🇲🇽 ¡TRICAMPEONES CONSECUTIVOS!



En la edición conmemorativa del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México vuelve a destacar con una actuación histórica.



La delegación nacional dejó atrás la marca de 384 medallas registrada en Mayagüez 2010. pic.twitter.com/xILdiPAqPN — CONADE (@conadeoficial) August 8, 2026

Deportes que dieron a México el éxito en Santo Domingo

Entre los deportes que destacaron en la presente edición de los Juegos Centroamericanos en Santo Domingo para la delegación mexicana están los siguientes:

Natación: con 39 medallas, 22 de oro.

Deportes de tiro: con 28 medallas, 13 de oro.

Atletismo: con 28 medallas, 10 de oro.

Remo: 15 medallas, 9 de oro.

Clavados: con 14 medallas, 9 de oro.

Gimnasia rítmica: 12 medallas, 9 de oro.

Aunque algunas otras disciplinas dieron mayor cantidad de metales, destacan aquellas que dieron más oros.

Cabe destacar que de la delegación mexicana, en los primeros seis lugares del medallero total destacaron las mujeres, como se verá a continuación.

Celia Pulido, la atleta de oro

Entre los 646 atletas que conformaron la delegación mexicana en Santo Domingo 2026, hubo una mujer que destacó por encima de todos los demás atletas nacionales: Celia Pulido.

La nadadora de 23 años ganó ocho metales áureos, un argento y dos de bronce, para un total de 11 preseas en su palmarés, siendo la atleta mexicana con más medallas conseguidas en una sola edición de la justa.

Celia fue seguida por Itzamary González, quien en natación artística consiguió seis de oro puro. Con cinco laureles áureos destacaron la nadadora Byanca Rodríguez, y en canotaje, Beatriz Briones Fragoza.

Los reflectores también se fueron al tapiz con la gimnasta Marina Malpica, quien conquistó también cinco primeros lugares.

No se puede dejar de lado al clavadista Osmar Olvera, que en Santo Domingo consiguió tres oros. Y el bicampeonato centroamericano de Uziel Muñoz, en lanzamiento de bala.

Mientras que en natación artística Marla Arellano acumuló cinco oros, seguida en la misma disciplina por Diego Villalobos, quien acumuló cuatro preseas doradas y tres de plata.

Con esta demostración en Santo Domingo, se espera que los atletas mexicanos lleguen bien preparados para los Juegos Panamericanos que se disputarán el próximo año en Lima-Callao, en Perú.

Por el ahora, es momento de celebrar la presentación realizada por la delegación mexicana en República Dominicana y disfrutar de ser el gigante de la región.

Con información de N+

ICM