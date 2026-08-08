Deportes

México Es 'Tricampeón' de los Juegos Centroamericanos al Liderar el Medallero en Santo Domingo

La delegación mexicana impuso un nuevo récord de medallas durante los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026

Foto: ConadeFoto: Conade

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La delegación mexicana arrasa en Santo Domingo 2026, superando su récord de medallas. Conoce a los héroes deportivos que llevaron a México a la cima.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+