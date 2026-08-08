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Ronald Araujo Sale del Barcelona para Jugar en la Premier League con el Liverpool

Luego de ocho años en el equipo azulgrana, el defensa uruguayo Ronald Araujo se va prestado al Liverpool inglés

Ronald Araujo llegó muy joven al Barcelona y se va luego de levantar trofeos importantesRonald Araujo llegó muy joven al Barcelona y se va luego de levantar trofeos importantes. Foto: Getty Images

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Ronald Araujo deja el Barcelona tras 8 años porque tiene un preacuerdo con al Liverpool de la Premier League. ¿Podrá recuperar su protagonismo en Inglaterra?

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