Ronald Araujo Sale del Barcelona para Jugar en la Premier League con el Liverpool

Debido a que ya no es titular habitual en el club Barcelona, el defensa uruguayo Ronald Araujo pidió salir para tener más minutos de juego. Por ello es que su próximo destino está en la Premier League para vestir la playera del Liverpool a partir de este verano.

La prensa deportiva de España señala que el traspaso de Araujo a los Reds será en calidad de préstamo por un año, con opción de compra luego de que se cumpla el plazo que se establecerá en el contrato que están a punto de firmar.

¿Por qué se va Ronald Araujo del Barcelona?

A sus 27 años de edad, el zaguero sudamericano ya no está cómodo en el Barcelona porque ha perdido protagonismo. El entrenador Hansi Flick ha optado por darle preferencia a defensas más jóvenes como Pau Cubarsí o Eric García y Gerard Martin, además de que planea renovar la plantilla con jugadores de la cantera.

Ronald Araujo fue comprado por el Barcelona en el 2018, luego de ver su desempeño en las Selecciones Menores de Uruguay. Lo compró al River Boston uruguayo a cambio de 1.7 millones de dólares.

Fue dos años después, en el 2020, que debutó con el primer equipo y poco a poco se consolidó como uno de los mejores centrales de LaLiga española. Además de su garra, es dueño de un buen juego aéreo y suele anotar de cabeza en jugadas a balón parado.

Apenas en julio pasado estuvo en el Mundial 2026 con el combinado charrúa, pero llegó algo forzado luego de recuperarse de una lesión y no vio acción en ningún partido. Uruguay fue eliminado en la Fase de Grupos, al sumar sólo 2 puntos, luego de dos empates y una derrota bajo las órdenes del entrenador Marcelo Bielsa.

Con información de N+