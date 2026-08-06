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Es Oficial: Vinicius Junior Renueva Contrato con el Real Madrid Hasta el 2032

El delantero Vinicius Junior y el Real Madrid por fin llegaron a un acuerdo, pese al interés del Arsenal por contratar al astro brasileño

Vinicius Jr. llegó al Real Madrid en julio del 2018 y ha ganado varios trofeos, entre ellos dos Champions League y 3 Ligas de España.Vinicius Jr. llegó al Real Madrid en julio del 2018 y ha ganado varios trofeos, entre ellos dos Champions League y 3 Ligas de España. Foto: Getty Images

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Vinicius Junior renueva con el Real Madrid hasta 2032, rechazando al Arsenal. El astro brasileño seguirá brillando en el Bernabéu, donde ha ganado 14 títulos en 8 años. ¿Qué significa esto para el futuro del club?

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