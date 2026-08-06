Es Oficial: Vinicius Junior Renueva Contrato con el Real Madrid Hasta el 2032

Luego de varias semanas de estira y afloja y versiones de que se marcharía al Arsenal esta temporada, el delantero Vinicius Junior y el Real Madrid por fin se pusieron de acuerdo y firmaron una extensión de contrato por varios años más.

Así que el astro brasileño permanecerá en el club merengue por 6 años más. Así lo dio a conocer la directiva a través de un comunicado: “El Real Madrid C. F. y Vinicius Jr. han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032”.

Además destacó que "Vinicius Jr. se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en uno de los periodos más exitosos de nuestra historia".

Y también recordó lo siguiente: “Vinicius Jr. llegó al Real Madrid en julio de 2018, con 18 años. En sus ocho temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España”.

Por su parte, Vinícius expresó su beneplácito a través de sus redes sociales con un breve mensaje: "Ocho años en el Bernabéu son muy pocos... ¡6 años más, y para siempre!".

Renovación de Vinicius era clave para la temporada 2026-27 del Real Madrid

El delantero de 26 años había entrado en el último año de su contrato y, según la prensa deportiva, había despertado el interés del campeón de la Liga Premier, el Arsenal.

La renovación de Vinicius era clave para afrontar la temporada 2026-27, ya con el regreso del entrenador José Mourinho, que en su segunda etapa ha entusiasmado a los aficionados merengues.

Con la llegada de José Mourinho como entrenador del Real Madrid, ningún jugador tiene asegurada la titularidad. Hay que recordar que es un técnico acostumbrado a ganar y si eso implica sentar a una estrella, lo hará como lo hizo con el portero Iker Casillas en su momento.

Hay que recordar que el Real Madrid no ha ganado un título importante en dos años, pese a la llegada del delantero estrella Kylian Mbappé. La Champions League ha sido conquistada por el París Saint-Germain dos veces seguidas, mientras que LaLiga española la domina el Barcelona desde entonces.

Con información de N+