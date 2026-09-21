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México vs Colombia: Los 6 Datos que Debes Saber Antes del Partido

El Tri llega a este encuentro con cambios en su plantel, algunas ausencias y varios compromisos de preparación en puerta

México vs Colombia: 6 Datos Debes Saber Selección Mexicana Antes Partido AmistosoRafa Márquez Debutará con la Selección Mexicana Ante Colombia. Foto: Cuartoscuro

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Rafael Márquez debuta como técnico del Tri ante Colombia. Además, Hirving Lozano vuelve a la selección.

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