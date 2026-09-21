El Tri enfrentará este sábado a Colombia en Baltimore, en uno de sus partidos de preparación rumbo al próximo Mundial. El encuentro también marcará el debut de Rafael Márquez como director técnico y llega en medio de cambios, ausencias y novedades en el plantel.

Estos son los seis datos que debes conocer antes del encuentro.

Después del partido ante Colombia, México enfrentará a Perú el 29 de septiembre en Harrison, Estados Unidos; posteriormente jugará contra Estados Unidos el 3 de octubre en Phoenix y cerrará esta serie ante Chile el 6 de octubre en Los Ángeles.

Uno de los cambios alrededor del equipo es la convocatoria de Hirving Lozano, quien no fue considerado para el Mundial pasado por decisión técnica y no juega con la Selección Mexicana desde noviembre.

En el tema de las ausencias, se destaca la de los delanteros Julián Quiñones y Raúl Jiménez, así como la del capitán Edson Álvarez, quienes quedaron fuera de estos encuentros debido a lesiones.

Con Rafael Márquez al frente, el equipo mantiene como base a varios jugadores que formaron parte del proceso mundialista anterior, mientras comienza una nueva etapa para la Selección Mexicana.

Por su parte, Colombia también atraviesa un proceso de transición bajo la dirección de Néstor Lorenzo. El técnico convocó a 11 jugadores que todavía no han debutado con la selección, entre ellos el defensa Royer Caicedo, el mediocampista Juan Manuel Rengifo y el delantero Camilo Durán.

Colombia no contará con James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero, quienes se retiraron de la selección. Tampoco fueron convocados el portero Camilo Vargas y el mediocampista Jefferson Lerma.

El delantero Luis Díaz no fue incluido en estos partidos debido a un acuerdo con su equipo, el Bayern Múnich de Alemania, para que tenga un periodo de descanso.

Después de enfrentar a México, Colombia jugará contra Paraguay el 2 de octubre en Nueva Jersey y ante Perú el 6 de octubre en Miami.

El partido en Baltimore será así una oportunidad para que ambos equipos prueben jugadores y continúen con sus respectivos procesos de cara a sus próximos compromisos.