Dos hombres perdieron la vida tras un ataque con arma de fuego registrado la mañana de este lunes sobre la carretera federal México-Puebla, en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México.

Los hechos ocurrieron antes de las 9:00 horas, a la altura del paradero de autobuses conocido como Tubo Azul, cerca del cruce con la avenida de Los Santos y del entronque con la autopista México-Puebla.

Al menos dos vehículos estuvieron involucrados en el incidente. Uno de ellos es un automóvil negro que presentaba daños en la parte frontal derecha y varios impactos de arma de fuego.

En un auto quedaron al menos tres impactos en una de las ventanillas, además de daños en el costado derecho.

Una persona que viajaba en este automóvil perdió la vida a consecuencia de los disparos.

El segundo vehículo involucrado es una unidad de reparto de botanas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México lleva a cabo las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes participaron en el ataque.

FBPT