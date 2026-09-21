Balaceras

Ataque a Balazos en la México-Puebla: Reportan 2 Muertos en Valle de Chalco

Uno de los fallecidos viajaba en un automóvil particular y el otro en una unidad de reparto de botanas

Matan a Dos Hombres a Balazos en la Carretera México-PueblaDos hombres fueron atacados a balazos en la México-Puebla. Foto: N+
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