Seguridad

Encuentran a Recién Nacido Abandonado en Tapias de Chihuahua

Personas que transitaban por el lugar escucharon el llanto de un bebé y alertaron a las autoridades

Un bebé fue abandonado al interior de una tapiaUn bebé fue abandonado al interior de una tapia. Foto: N+

Destacado

Un bebé recién nacido fue abandonado en una tapia en Chihuahua. Rescatado gracias a su llanto, ahora está bajo observación médica.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+