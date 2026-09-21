Un bebé fue abandonado al interior de una tapia en la colonia Valles de Chihuahua, muy cerca del relleno sanitario, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, personas que pasaban por el lugar escucharon el llanto del bebé al interior de la tapia, por lo que reportaron el hallazgo al número de emergencias 911.

Hasta el lugar acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, quienes posteriormente solicitaron la presencia de una ambulancia para que el bebé recibiera atención médica.

Al sitio arribaron paramédicos de URGE, quienes dieron a conocer que el menor tenía aproximadamente tres horas de haber nacido. El menor fue trasladado al Hospital Infantil de Especialidades para su valoración médica y posteriormente quedó a disposición del DIF Estatal.

Las autoridades señalaron que, una vez que sea dado de alta, el bebé será trasladado a Casa Cuna, donde permanecerá a la espera de que algún familiar lo reclame. De no ser así, será el DIF Estatal quien le asigne un nombre.

Edith Ramírez Lerma, subprocuradora del DIF Estatal, señaló que el niño permanece bajo observación médica para descartar cualquier riesgo para su salud.

“El niño está bien, solo estará ahí hasta que descarten que pueda tener algún riesgo de salud; luego se pone a disposición y en Casa Cuna también hay un médico que está al pendiente. El bebé entraría en tutela del Estado mientras se determina la situación jurídica y familiar”.