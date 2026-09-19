Homicidios

Localizan a Hombre Sin Vida y con Signos de Violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un familiar encontró al hombre dentro de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Julián Hernández y General Ponciano Arriaga

Patrulla en Ciudad Juárez, ChihuahuaEl hallazgo ocurrió en una vivienda, luego de que un familiar acudiera a buscar a la víctima. Foto: N+

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Encuentran a un hombre sin vida y con signos de violencia en Ciudad Juárez. Un familiar lo halló en una casa en la colonia Revolución Mexicana.

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