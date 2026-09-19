Un hombre fue localizado sin vida y con lesiones en el rostro dentro de un domicilio de la colonia Revolución Mexicana, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Julián Hernández y General Ponciano Arriaga, luego de que un familiar acudiera a buscarlo.

El reporte movilizó a elementos de seguridad, quienes aseguraron el inmueble para permitir el desarrollo de las primeras diligencias y el levantamiento de evidencias.

De manera preliminar, se informó que una persona que presuntamente vivía con la víctima fue detenida en el lugar.

Al momento de su arresto, esta persona aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

Las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

PT