Homicidios

Muere Hombre tras Ser Atacado con Arma de Fuego en Calpulalpan, Tlaxcala

La víctima fue ingresada al Hospital General del municipio tlaxcalteca tras recibir impactos de bala sobre la carretera Los Reyes-Zacatepec

Hombre Muerto Baleado Arma de Fuego Hospital General Calpulalpan TlaxcalaLa víctima fue agredida sobre la carretera Los Reyes-Zacatepec. Foto: N+ | Ilustrativa

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La FGJE Tlaxcala abre investigación por homicidio tras el fallecimiento de un hombre en Calpulalpan. Fue atacado con arma de fuego en la carretera Los Reyes-Zacatepec. Conoce más.

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