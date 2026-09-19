El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la autoridad, este expediente se inició derivado del reporte sobre el fallecimiento de una persona del sexo masculino en el municipio tlaxcalteca de Calpulalpan.

La noche del 18 de septiembre de 2026, a través del Servicio de Emergencias 911, se informó sobre el ingreso de la víctima al Hospital General de Calpulalpan, quien fue agredida con un arma de fuego.

El hombre fue trasladado luego de que paramédicos le brindaran atención sobre la carretera Los Reyes-Zacatepec, tras presentar una lesión producida por proyectil balístico.

Ante estos hechos, elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) realizaron las diligencias correspondientes, además del levantamiento del cuerpo.

La FGJE Tlaxcala refrendó a través de un comunicado en redes sociales que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y hacer cumplir la ley a quien o quienes resulten responsables.

Con información de N+

GMAZ