Sociedad

Muere Oliverio del Ángel Pérez, Reconocido Fotoperiodista

Colegas, figuras públicas y amigos lamentaron la muerte del fotógrafo que durante décadas cubrió los sucesos de Saltillo

Oliverio del Ángel PerezFoto: Redes Sociales
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