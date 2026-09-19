Murió el fotoperiodista Oliverio del Ángel Pérez, quien durante cuatro décadas cubrió los hechos más relevantes de Saltillo, Coahuila, confirmaron amigos y colegas, quienes recordaron su labor detrás de la lente.

A través de redes sociales, expresaron palabras de apoyo y memorias junto al reportero gráfico.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Oliverio del Ángel Pérez, reconocido fotoperiodista con más de cuatro décadas de trayectoria y una vida dedicada a documentar la historia de Saltillo, Coahuila", señalaron diputados del PRI.

"Su trabajo en distintos medios dejó una huella importante en el periodismo y entre quienes compartieron con él la labor informativa. Las y los diputados federales del PRI expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros del gremio", agregaron.

Oliverio del Ángel Pérez trabajó en Saltillo para varios medios como 'El Diario de Coahuila', 'El Heraldo de Saltillo' y 'El Universal'.

Su trabajo abarcó desde eventos sociales y ceremonias hasta coberturas políticas, policiacas, deportivas y de emergencias.

Del Ángel Pérez murió el jueves 17 de septiembre. La noche del viernes se realizó el último adiós en las Capillas Jardín de Los Pinos, ubicadas en la calle de Castelar de la Zona Centro de Saltillo.