Si durante el Segundo Simulacro Nacional 2026 tu celular no emitió la alerta sísmica o el aviso de emergencia, esto no necesariamente significa que el dispositivo tenga una falla.

Aunque el sistema está diseñado para enviar mensajes de emergencia a teléfonos compatibles en México, existen factores técnicos, de cobertura y configuración que pueden impedir que el aviso llegue.

Los teléfonos celulares reciben estas notificaciones mediante la tecnología Cell Broadcast, que permite enviar mensajes masivos a dispositivos conectados a una red móvil, sin necesidad de saldo, internet o aplicaciones especiales. El sistema funciona en equipos compatibles con iOS y Android, siempre que tengan activadas las alertas de emergencia.

Una de las razones puede ser que el movimiento registrado no haya cumplido los criterios establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) para generar un aviso en determinada zona. También influye la ubicación del epicentro y la cobertura del sistema.

Otra posibilidad es que el teléfono estuviera en un sitio sin señal, como un sótano, o en modo avión. Si el dispositivo estaba apagado o sin batería, tampoco podía recibir la notificación.

Los equipos con configuraciones antiguas también pueden presentar problemas para recibir estos mensajes. Además, los sistemas de alertamiento pueden estar sujetos a pruebas o mantenimiento técnico.

Para revisar la configuración en Android, entra a Ajustes > Notificaciones > Ajustes avanzados > Alertas de emergencia inalámbricas y verifica que estén activadas.

En iPhone, ve a Configuración > Notificaciones, desplázate hasta el final y revisa el apartado Alertas gubernamentales.

El sistema también contempla alertas de emergencia relacionadas con huracanes, inundaciones, deslaves y actividad volcánica, con sonidos diferenciados según el tipo de riesgo.