La jornada sabatina se realiza uno de los juegos más esperados del Apertura 2026: América vs Chivas, y si quieres saber dónde ver el partido en vivo, te decimos dónde se transmite gratis en TV.

El Clásico Nacional se juega en el Estadio Banorte como parte de la Jornada 9 del Apertura 2026. Las Águilas buscarán sacudirse el dominio que el Rebaño ha tenido en sus últimos encuentros dentro de la Liga MX.

América llega al encuentro luego de perder el liderato que ahora se adjudicó el Guadalajara tras la Jornada 8.

La primera buena noticia es que ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 21:15 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 19 de septiembre.

Si no sabes dónde ver América vs Chivas, te contamos que el juego va a pasar gratis por el Canal 5 de TV abierta hoy. Además, el partido se va a transmitir por TV de paga, a través de la señal de TUDN.

En caso de que quieras verlo por streaming en línea, puedes sintonizar el encuentro en ViX, con el paquete Premium.

Sin embargo, si no podrás seguir el partido en vivo, el América vs Chivas va a estar disponible en México a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del juego de la Jornada 9 de la Liga MX 2026.