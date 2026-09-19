La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, refirió que fue positiva la reunión que sostuvo con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, luego de meses en los que los gobiernos federal y estatal tuvieron momentos de tensión, tras la muerte de dos agentes estadounidenses después de realizar un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara.

Durante una breve entrevista en su visita a la entidad, la mandataria señaló que ella y la gobernadora hablaron de distintos temas, pero sobre todo mantuvieron como principal acuerdo mantener la coordinación en asuntos de interés federal.

Sobre la presencia de los elementos de la CIA (siglas en inglés de la Agencia Central de Inteligencia) en el estado norteño, la presidenta dijo que le comentó que, en caso de que hubiese incurrido en una violación a alguna ley, tiene que procederse.

Asimismo, afirmó que la gobernadora estuvo de acuerdo en que, si algún funcionario del gobierno de Chihuahua cometió un delito, se procederá, y que acordaron que la coordinación será a través de la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, según sea el caso.

Sheinbaum Pardo afirmó que también continúan los avances en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar San Jerónimo, ubicado en Ciudad Juárez.

En inmediaciones del espacio donde se realizó el evento de la mandataria, personas aprovecharon para acercarse a la camioneta donde se trasladaba y le entregaron peticiones.