Política

Sheinbaum y Maru Campos Acuerdan Coordinación entre Gobierno Federal y Chihuahua

La reunión entre la presidenta de México y la gobernadora se da luego de la muerte de dos agentes estadounidenses en el estado norteño en abril pasado

SheinbaumFoto: Cuartoscuro | Archivo
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