Barcelona Consigue Otra Victoria y Mantiene el Paso Perfecto

La temporada 2026-27 comenzó de excelente manera para el FC Barcelona, equipo que luego de siete fechas disputadas en LaLiga tiene 21 puntos. El conjunto blaugrana que dirige Hansi Flick se enfrentó al Sevilla en lo que parecía la prueba más complicada de este arranque de campaña y aunque por momentos se vio por debajo en el marcador, logró mantener el paso perfecto.

El Barça se impuso como visitante al Sevilla en un partido que finalizó 1-3 en favor de los culés. Youssouf Fofana adelantó al cuadro andaluz al minuto 19, pero apenas tres minutos después apareció Raphinha para empatar en lo que terminó siendo una actuación redonda del atacante.

Raphinha, capitán del Barcelona, fue el héroe de su equipo al marcar un hat-trick con el que el equipo culé se mantiene en el liderato de LaLiga. El brasileño se coloca de momento como el máximo anotador del certamen con 9 tantos, apenas dos goles por encima de Kylian Mbappé y de Lamine Yamal.

Con este nuevo triunfo, el séptimo dentro de la competición local, Barcelona asegura terminar la jornada en el primer lugar de la tabla sin importar lo que suceda este domingo en el Derbi de Madrid, pues los culés suman 21 puntos, mientras que el Real Madrid podría llegar a 18 en caso de ganarle al Atlético de Madrid.

Además, los pupilos de Flick han demostrado un gran nivel en lo que va de la temporada. En la liga de España, el Barça lleva 31 goles anotados y tan solo ha recibido 7. Es decir que este conjunto promedia más de 4 goles por juego en el torneo liguero.

Este partido ante el Sevilla marca la primera gran pausa de la campaña para los blaugranas, pues se atraviesa la primera Fecha FIFA del calendario. Barcelona volverá a la actividad hasta el 10 de octubre cuando reciban en el Camp Nou al Getafe.