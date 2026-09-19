Deportes

Barcelona Consigue Otra Victoria y Mantiene el Paso Perfecto

Los culés aseguran una jornada más en el liderato de la liga española, tras llegar a 21 puntos en 7 partidos jugados

Raphinha, jugador del FC BarcelonaFoto: X (@FCBarcelona_es)

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